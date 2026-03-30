Папата почти анатемоса Тръмп за войната в Иран

30 март 2026, 7:37 часа 98 прочитания 0 коментара
"Христос, Царят на мира, отново вика от кръста Си: Бог е любов! Смилете се! Оставете оръжията си! Помнете, че сте братя и сестри!". Това заяви папа Лъв XIV на католическата Цветница - по време на службата на площад "Свети Петър" в Рим, предаде Vatican News. И отправи много остро обръщение към тези, които предизвикват войни по света.

Папата заяви, че Бог не слуша молитвите на тези, които водят война. Той цитира библейски пасаж (Исая 1:15), казвайки: "Дори и да отправяте много молитви, Аз няма да слушам: ръцете ви са пълни с кръв". Папата изрично заяви, че Христос отхвърля войната и никой не може да оправдава война в името на Спасителя.

Макар да не посочи поименно кои са тези, които подклаждат войни, контекстът изглежда ясен - американският президент Доналд Тръмп и стартираната от него война с Иран.

Междувременно, пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че страната му е много щастлива, че и САЩ, и Иран считат, че точно Пакистан е подходяща сцена за провеждане на разговори между Вашингтон и Техеран, с които да се постави началото и да се стигне до мир. Китай също подкрепя напълно инициативата в Пакистан, увери Дар - Още: Преговори за прекратяване на войната в Близкия изток започнаха в Исламабад

Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна война Израел война Иран папа Лъв XIV мир Иран
