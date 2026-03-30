Папата почти анатемоса Тръмп за войната в Иран

"Христос, Царят на мира, отново вика от кръста Си: Бог е любов! Смилете се! Оставете оръжията си! Помнете, че сте братя и сестри!". Това заяви папа Лъв XIV на католическата Цветница - по време на службата на площад "Свети Петър" в Рим, предаде Vatican News. И отправи много остро обръщение към тези, които предизвикват войни по света.

Папата заяви, че Бог не слуша молитвите на тези, които водят война. Той цитира библейски пасаж (Исая 1:15), казвайки: "Дори и да отправяте много молитви, Аз няма да слушам: ръцете ви са пълни с кръв". Папата изрично заяви, че Христос отхвърля войната и никой не може да оправдава война в името на Спасителя.

Макар да не посочи поименно кои са тези, които подклаждат войни, контекстът изглежда ясен - американският президент Доналд Тръмп и стартираната от него война с Иран.

Междувременно, пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че страната му е много щастлива, че и САЩ, и Иран считат, че точно Пакистан е подходяща сцена за провеждане на разговори между Вашингтон и Техеран, с които да се постави началото и да се стигне до мир. Китай също подкрепя напълно инициативата в Пакистан, увери Дар

Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar:



Both the United States and Iran have expressed confidence in Pakistan to facilitate potential talks.



Pakistan says it would be honoured to host and support meaningful negotiations between the two sides aimed at securing a comprehensive… pic.twitter.com/DuSXoNmQPe — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026