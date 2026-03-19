Шефът на "Сиела Норма" коментира 5000 евро заплати в ЦИК за 4 месеца работа: Държавата е негодна за каквото и да било, включително за избори

Държавата няма капацитета ефективно да обслужи машинното гласуване на изборите. В същото време проблеми и рискове отказват и частните кандидати.

"Никой не иска да си вкарва главата в торбата". Така Веселин Тодоров - изпълнителен директор на фирмата, която ще отговаря за поддръжката на машините и на тези избори - "Сиела Норма", коментира, че не е имало други желаещи фирми, които да отговарят за машините за гласуване.

"Не че е сложно, просто рискът да не бъдат коректни от другата страна възложителите е доста голям и хората от бизнеса са го видели и са го разбрали и по-скоро ми казват "Защо сте толкова луди да се включвате в тази работа". Правим го от 12 години и някакси сме решили, че можем да поемем този риск", коментира той.

"Държавата е негодна", в ЦИК работят на заплати от 5000 евро за няколко месеца работа

Въпреки че машините са държавна собственост, ЦИК няма капацитета да ги поддържа и транспортира.

Тодоров беше категоричен, че частният сектор винаги е по-добър от държавата.

Той припомни времената на социалистическия режим, когато всичко е фалирало, именно защото за него се е грижела държавата.

"Видя се, че държавата е абсолютно негодна за каквото и да било. В случая и за правене на избори", коментира Тодоров.

Той уточни, че с настоящия модел се ползват около 4000 души, които да обслужват изборния процес, които работят други неща и се издържат от друга дейност, но веднъж годишно получават хонорар за седмица - две работа около вота и така процесът се оптимизира.

"Ако беше държавата, тя щеше да назначи 4000 човека, които да работят веднъж в годината. Ако проверите колко работа вършат членовете на ЦИК, те в другото време, когато няма избори, нямат много работа. Проверете заплатите им. Да кажем, 5000 евро, в този порядък. И работиш в нормални времена месец - два, но тъй като сега ги товарим жестоко, може би стават 3-4 месеца", заяви Тодоров.

Колко ще получи "Сиела" и казусът с хонорарите

Според Тодоров "Сиела Норма" ще получи за работата си по обезпечаване на вота около 4,6 млн. евро.

По данни на ЦИК първоначалната оферта е била по-висока, но от частната компания са я намалили впоследствие.

"Процедурата е такава - цената е индикативна. Поискахме по-висока цена, защото ЦИК повиши с 30% хонорарите на членовете на секционни комисии. Почти всички наши хора работят в секционни комисии и от морална и психологическа гледна точка има логика и те да получат същото увеличение. Някога, когато започвахме, те получаваха 4 пъти по-висок хонорар, отколкото член на избирателна комисия, защото например обслужват 4 секции, защото са сами срещу 7, 9 или 11 човека, и защото вършат много по-отговорна работа. Ако те нещо се провалят, всичко се проваля напълно. Докато ако един член на комисия цял ден си пие кафе и яде сандвич, нищо лошо няма да стане", заяви той.

Затова от "Сиела" са поискали същия процент увеличение. От 4 пъти по-високи възнаграждения, техните сътрудници в момента получават 2 пъти по-високи хонорари. Тодоров заяви, че през годините много рязко са се увеличили хонорарите на членовете на секционни комисии от 80 на 300 лв.

Така от "Сиела" и ЦИК са си стиснали ръцете на осреднено увеличение на парите.

Машините

Тодоров защити използването на машини на избори като единствена защита срещу манипулациите при ръчното броене. Според него няма проблем да се гласува и с хартиени бюлетини, които след това да минават през сканиращи устройства, защото така се избягва именно ръчното броене.

По отношение на проверката на софтуерния код на машините, Тодоров заяви, че според него устройствата винаги са били на 100% сигурни.

"Никой никога не е хванал някакво нарушение. Добре е да проверят 100% от машините, но да имат предвид, че ще им трябват около 120 човека, които да работят на денонощен режим", заяви той.

Той приветства идеята да се направят тестове на хартията, за да се провери и удостовери, че тя съответства на изискванията.