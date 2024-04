МААЕ: Няма поражения по ирански ядрени обекти

Още: Георги Милков: Нетаняху има свои причини да нападне Иран

Международната агенция за атомна енергия заяви, че нейният ръководител Рафаел Гроси „продължава да призовава за изключителна сдържаност от всички и повтаря, че ядрените съоръжения никога не трябва да бъдат цел във военни конфликти“. „МААЕ може да потвърди, че няма щети по ядрените обекти на Иран...(и) следи ситуацията много отблизо“, се казва в съобщението.

По-рано ирански официален представител казва, че противовъздушната отбрана е прихванала три дрона, предава CNN. Множество ирански държавни новинарски агенции съобщават, че сайтовете, свързани с ядрената програма на страната, са „напълно защитени“ и атаката изглежда е била с ограничен обхват.

