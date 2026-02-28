Масова евакуация от Дубай. Сигнали за въздушна тревога и в Йордания, и Оман

Терминалите на международното летище в Дубай са затворени, полетите са отменени или пренасочени след като властите затвориха въздушното пространство в региона, съобщават информационни канали. Lufthansa спира полетите до и от Дубай като забраната засега ще продължи до неделя, 1 март. Wizz Air също спира полетите до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман считано до 7 март.

Международното летище Дубай (DXB) и международното летище Ал Мактум (DWC) са спрени за неопределено време, съобщава Dubai Airports.

Информацията е, че в Дубай е започнала масова евакуация, а на изходите от града са се извили дълги опашки от автомобили. Съобщава се, че ирански балистични ракети са ударили туристическия център на Дубай.

Traffic jams in Dubai after Iranian missile attacks. pic.twitter.com/c49b7jEvtW — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Мощни експлозии са разтърсили Дубай и Абу Даби, потвърдиха и от Министерството на отбраната на ОАЕ, поне един човек вече е убит. Системите за противовъздушна отбрана са прехванали няколко ракети. В момента се съобщава, че системата работи стабилно.

Министерството на отбраната на ОАЕ подчертава, че Емирствата си запазват правото да реагират на тази ескалация и да предприемат всички необходими мерки за защита на своята територия.

Йордания, Оман, Бахрейн, Катар, Сирия

Междувременно в Йордания и Оман също звучат сигнали за въздушна тревога, а над Сирия се извършват ракетни прехващания. Има съобщения за експлозии над Дамаск. В Катар видеокадри показаха падане на отломки на свалена ракета, а в Бахрейн има видеокадри от района, където е разположено командването на Пети американски военноморски флот:

WATCH: Missile debris falling in Qatar. pic.twitter.com/oj6Mepd9dp — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

WATCH: People flee in panic in Bahrain following Iranian missile strikes. pic.twitter.com/Vjuomzgxvk — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Smoke still seen rising from Bahrain’s Juffair area, which houses the U.S. Navy base.



Juffair hosts Naval Support Activity (NSA) Bahrain, the main U.S. Navy base in the Persian Gulf.



It is home to U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT) and the U.S. 5th Fleet. pic.twitter.com/rfcear8OEK — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Ответен удар по Израел

Иран е изстрелял от тази сутрин по Израел 125 ракети, 35 от които са достигнали Израел, съобщи израелският интернет портал Walla. Засега няма повече подробности.

По-рано израелската хуманитарна организация "Маген Давид Адом" съобщи, цитирана от Франс прес, за един ранен човек в северната част на страната вследствие на иранския ракетен обстрел.

Израелската армия след това обяви, че изстреляни от Иран ракети са паднали на няколко места в страната.

