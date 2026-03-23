Масовото клане на добитък в Русия: Фермер заплаши да се самозапали, семейства устояват на заплахите (ВИДЕО)

Нови щрихи в картината с уж санитарното клане на добитък на руски фермери в Новосибирска област - там са били заклани всички крави на фермер, а той, от своя страна, е заплашил да се самозапали. Става въпрос за Петър Полежаев от село Чернокуря. Според местния Telegram канал "Хората от Байкал" в неделя, 22 март, мъжът се е полял с бензин и е заплашил, че ще се самозапали, ако и неговите животни бъдат умъртвени в масовата кампания на властите. Фермата му до онзи момент е единствената в селото, където добитъкът е останал жив.

Преди десет дни братът на Полежаев, Константин, който живее в същото село, беше заклал 164 крави и 18 овена.

Защо в Русия колят добитък?

Преди дни започна да се появява информация, че в Русия местните власти по места конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници дори се молеха на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен.

Според руското издание "Известия" загубите на животновъдите от принудително клане на добитък надхвърлят вече 1,5 милиарда рубли (18 млн. долара), като най-засегната е Новосибирска област.

Заклаха и елен в село Козиха

В съседното на Чернокуря село Козиха, заедно с кравите, е бил заклан и елен на име Буран, който живеел в манастира „Свети Архангел Михаил". Той бил държан в заграден участък, отделен от останалите животни. Властите обещаха да докарат ново еленче на негово място, след като карантината приключи.

В понеделник сутринта, 23 март, в Козиха останаха само две семейства, които отказаха да заколят животните си въпреки заплахите на властите. Активистът от Новосибирск Сергей Крупенко проведе днес едноличен протест пред сградата на местното правителство, за да ги подкрепи.

От петък в Козиха не се допуска никой освен местните жители. За да влезе човек в селото през импровизирани контролно-пропускателни пунктове, обслужвани от служители на пътната полиция и цивилни без отличителни знаци, трябва да се представи местно разрешение за пребиваване.

Ликвидирана епидемия в Якутия, жалба срещу губернатора на Новосибирска област

Съобщава се също, че е ликвидирана епидемията от пастерелоза в частно стопанство в Якутия. Министерството на земеделието и продоволствената политика на региона е създало там кризисен щаб. От фермерите се изисква да „проверят ваксинационния статус на животните си“, предаде опозиционният Telegram канал ASTRA.

Губернаторът на Новосибирска област Андрей Травников пък обяви, че в продължение на 18 поредни дни „в региона не са открити нови случаи на пастерелоза при животни“. Той добави, че 180 семейства вече са получили 57 милиона рубли под формата на социални помощи за частичната загуба на семейния доход за първия месец и компенсации за конфискуваните животни.

Междувременно гражданска инициатива подаде жалба срещу областния губернатор в прокуратурата, като поиска разследване на „незаконните му действия“. Каналът в Telegram „Аграрен съвет“ също подчерта, че изисква оставката на губернатора Андрей Травников.

