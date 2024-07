Метеор прелетя над Турция (ВИДЕО)

Метеор прелетя през нощното небе над Черноморския регион на Турция, съобщи Al Jazeera.

Природното явление е забелязано в петък над турския черноморски град Кастамону. Прави впечатление зеленият цвят на небесното тяло. Метеорът е забелязан и от хората в град Сафранболу.

Stunning video shows a meteor streaking across the night sky above Turkey's Black Sea region. pic.twitter.com/YouJUeXcsO