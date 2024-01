Мощно земетресение разлюля Китай (ВИДЕО)

Още: Земетресението на 1 януари в Япония измести бреговата ивица (СНИМКИ)

Епицентърът на земетресението е бил на 121 километра западно от китайския окръг Аксу и на 270 километра югоизточно от Аламати, на дълбочина 9 километра.

Още: Трус със сила 4,8 по Рихтер удари Гърция

Трусът е бил изключително силен, като е усетен чак в индийската столица Ню Делхи. Малко след това в района бяха регистрирани още три земетресения с магнитуд 5,5, 5,1 и 5,0.

An earthquake with a magnitude of 7 degrees occurred on the border of Kyrgyzstan and China. Underground tremors were also recorded in Kazakhstan and Uzbekistan.



Almaty residents took to the streets. pic.twitter.com/VVXLotmqbD