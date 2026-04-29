Мъж занесе останките на сестра си в банка, за да докаже смъртта ѝ

Мъж е ексхумирал и занесъл останките на починалата си сестра в банка, за да докаже смъртта ѝ и да изтегли спестяванията ѝ. Действията на мъжа от щата Одиша в Източна Индия бяха споделени в социалните мрежи и предизвикаха широк отзвук, както и реакция на властите в страната. 52-годишният Джиту Мунда твърди, че е действал от отчаяние след многократни опити да получи достъп до парите (еквивалента на 200 долара), за което от банката са му поискали, по думите му, "физическото присъствие" на сестра му.

В същото време банката отрече да е поискала това, твърдейки, че от Мунду е било поискано само да предостави документи, изисквани от закона, за да докаже смъртта на сестра си.

От управата на банката смятат, че инцидентът е причинен от недостатъчните познания на мъжа за процедурите. Мунду от своя страна твърди, че управителят е отказал да го изслуша и "продължавал да иска доказателства". "Донесох останките й, за да докажа, че е мъртва", каза той пред BBC Hindi.

След общественото възмущение, министърът на приходите на Одиша Суреш Пуджари е обявил, че тече разследване и че управителят на банковия клон ще бъде наказан, ако бъде признат за виновен.

