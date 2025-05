На фона на бойните действия: Хеликоптер се разби в Индия (ВИДЕО)

Хеликоптер се разби в индийския щат Утаракханд, като вследствие на инцидента са загинали най-малко шестима души, съобщи турската Анадолска агенция, позовавайки се на съобщения на индийски държавни медии. Държавната агенция „Дурдаршан Нюз“ съобщи, че още един човек е „сериозно“ ранен, след като хеликоптерът се е разбил близо до района на горещите извори Ганганани в окръг Утаркаши на щата, съобщава още турската медия.

Хеликоптерът на Heli Aero Trans e пътувал от Сахастрадхара до Харсали. На борда е имало 7 души на борда, става ясно от съобщения в социалните мрежи.

Инцидентът идва часове след една от най-големите въздушни битки между ядрените сили на Индия и Пакистан заради след фаталната терористична атака в Пахалгам, в оспорвания регион Кашмир. В платформата Х има и снимки от трагичния инцидент, на които се вижда, че спасистелните екипи вече са пристигнали на място.

A six-life tragic helicopter crash near the town of Uttarkashi in Uttarakhand occurred Thursday morning.



The helicopter, traveling from Dehradun to Harsil, had seven occupants, including five women tourists and a pilot, who were all killed except for a sole survivor.



