Над 50 ракети полетяха към Южен Израел, хора се разминаха на косъм (ВИДЕО)

В изявление до жителите от общината заявиха, че има ракетни удари в рамките на града, но няма данни за пострадали. Нападението срещу Нетивот, изглежда, е най-големият ракетен обстрел от Газа от няколко седмици насам.

Снимки от мястото на инцидента, публикувани в социалните мрежи, показват повредена витрина на магазин.

Съобщава се, че друга ракета е ударила склад в съседната община Гиволим и е причинила щети.

Another rocket impact is reported in the community of Givolim, close to Netivot. pic.twitter.com/Humdf085DB

Службата за бърза помощ "Маген Давид Адом" каза, че не е получила съобщения за пострадали. В града и в още няколко близки населени места са зазвучали сирени за тревога, предаде The Times of Israel.

Една от ракетите обаче беше много близо да убие хора, както се вижда на видео в социалните мрежи:

Footage from the Netivot area shows a rocket fired from the Gaza Strip narrowly missing a group of Israelis working outside the southern city, as more than 20 projectiles are intercepted by the Iron Dome over the area. Hamas has claimed responsibility for the barrage pic.twitter.com/BJWXSSNOdI