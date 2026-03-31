Надежда за изчезващ вид: 50 души бдят над новоизлюпено пиленце

Петдесет служители от службата за опазване на дивата природа са се превърнали във всеотдайни пазители на новоизлюпено пиленце от вида индийска дропла, родено след дълго пътуване с кола, целящо да осигури оплодено яйце за тази критично застрашена птица, съобщиха властите в Индия. Броят на тези птици, високи около метър и обитаващи пустинята, е спаднал драстично през последните 25 години. Смята се, че в дивата природа са останали само около 150 екземпляра. Те са застрашени от диви кучета, нахлуване в местообитанията им и сблъсъци с електропроводи в райони, които все по-често се използват за мащабни соларни проекти.

Това е първото пиленце, излюпено успешно в щата Гуджарат от десетилетие насам. „Излюпването е рядко и знаково събитие за нашите природозащитни усилия. Но истинското предизвикателство започва сега. Имаме екипи от около 50 души, които денонощно наблюдават движението на майката.“, заяви пред АФП Дирадж Митал, служител по опазването на природата в щата Гуджарат.

Птицата е включена в Червения списък на световнозастрашените видове на Международен съюз за защита на природата (IUCN) като критично застрашена.

Върховният съд на Индия разпореди електропроводите да бъдат заровени в ключови зони за размножаване, след като дропли бяха убити при сблъсъци. Правителството обаче успешно обжалва решението, като изтъкна, че то би попречило на постигането на целите за възобновяема енергия.

Министърът на околната среда Бхупендер Ядав каза, че е бил приложен „подход за бърз старт“, за да се осигури яйце за трите птици – всички женски – които съставляват последната популация в пустинните пасища на Куч.

Служители от службата за дивата природа донесоха яйце от програмата за размножаване след 19-часово пътуване с кола, като използваха преносим инкубатор, и изминаха разстояние от близо 800 километра, обясни Ядав.

Митал заяви, че на жителите на селото е било наредено да държат добитъка си настрана. „Нашият приоритет е да осигурим безопасността и защитата на пиленцето и майка му от други хищници“, добави той.

Източник: БГНЕС