Нелепа смърт: Автобус погуби 18 души при опит да се качи на ферибот (ВИДЕО)

Нелеп инцидент с автобус е довел до смъртта на 18 души в Бангладеш. Автобус е паднал в река Падма, докато се е качвал на ферибот, съобщи Associated Press, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е станал в сряда следобед в района на Раджбари, на около 84 километра (52 мили) от столицата Дака. Автобусът е пътувал към столицата от югозападния квартал Куштия, докато хората се връщали на работа след ислямския фестивал Ид ал-Фитр.

Кадри в социалните мрежи показват мащаба на инцидента, като на тях се вижда как спасителните служби изваждат автобуса от реката. Видно от кадрите превозното средство е потънало почти цялото, като спасителните служби го обхващат с въжета, за да може да го издърпат с помощта на кран.

In Bangladesh, a bus carrying dozens of people plunged into the Padma River while attempting to board a ferry. The vehicle lost control, overturned, and sank about 9 meters deep. Around 40–50 passengers were on board.



Някои се спасиха, други останаха в капан

Много от пътниците са плували на безопасно място след инцидента, но други са останали в капан. Десет жени и две деца са сред загиналите 18 души, според Противопожарната служба и отдела за гражданска защита.

Спасителен кораб се е присъединил към операцията късно в сряда, а спасителите са работили през нощта, за да извадят телата, като са открили 18 до четвъртък сутринта.

Силни течения и дъждове са прекъснали спасителните операции през нощта. ОЩЕ: Мощно земетресение в Бангладеш, има жертви (ВИДЕО)