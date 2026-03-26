26 март 2026, 17:39 часа 205 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нелепа смърт: Автобус погуби 18 души при опит да се качи на ферибот (ВИДЕО)

Нелеп инцидент с автобус е довел до смъртта на 18 души в Бангладеш. Автобус е паднал в река Падма, докато се е качвал на ферибот, съобщи Associated Press, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е станал в сряда следобед в района на Раджбари, на около 84 километра (52 мили) от столицата Дака. Автобусът е пътувал към столицата от югозападния квартал Куштия, докато хората се връщали на работа след ислямския фестивал Ид ал-Фитр.

Кадри в социалните мрежи показват мащаба на инцидента, като на тях се вижда как спасителните служби изваждат автобуса от реката. Видно от кадрите превозното средство е потънало почти цялото, като спасителните служби го обхващат с въжета, за да може да го издърпат с помощта на кран. 

 

Някои се спасиха, други останаха в капан

Много от пътниците са плували на безопасно място след инцидента, но други са останали в капан. Десет жени и две деца са сред загиналите 18 души, според Противопожарната служба и отдела за гражданска защита.

Спасителен кораб се е присъединил към операцията късно в сряда, а спасителите са работили през нощта, за да извадят телата, като са открили 18 до четвъртък сутринта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Силни течения и дъждове са прекъснали спасителните операции през нощта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Бангладеш Удавяне Ферибот инцидент спасителна операция нелепа смърт
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес