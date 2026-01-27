Спорт:

Нетаняху се прицели в действия на ново бойно поле (ВИДЕО)

"Социалните мрежи са новото бойно поле и там ние трябва да контраатакуваме с наши собствени оръжия. Закъсняхме, но ще спечелим и тази битка, защото развиваме инструменти да се борим". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван за военни престъпления от Международния наказателен съд в Хага – по-точно, за използване на глад като оръжие срещу цивилни в Газа.

Нетаняху се изяви по време на гостуване на албанския премиер Еди Рама в Израел. И обърна внимание отново на палестинското терористично движение "Хамас". По думите му, Израел развивал следваща фаза в борбата с "Хамас" - движението да бъде разоръжено, а Ивицата Газа – демилитаризирана. "Нашият интерес е да продължим, не да се бавим. Колкото по-скоро го направим, толкова по-скоро ще изпълним целите на войната", подчерта Нетаняху, който изрично подчерта, че няма да има реабилитация за "Хамас".

Ивайло Ачев
