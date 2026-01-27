Нетаняху се прицели в действия на ново бойно поле (ВИДЕО)

"Социалните мрежи са новото бойно поле и там ние трябва да контраатакуваме с наши собствени оръжия. Закъсняхме, но ще спечелим и тази битка, защото развиваме инструменти да се борим". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван за военни престъпления от Международния наказателен съд в Хага – по-точно, за използване на глад като оръжие срещу цивилни в Газа.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) January 26, 2026
Social media is the new battlefield; this is where we must counter with our own weapons.
We are late in the game, but we will win this battle too because we are developing the means to fight this. pic.twitter.com/C7NlVXWF6e
Нетаняху се изяви по време на гостуване на албанския премиер Еди Рама в Израел. И обърна внимание отново на палестинското терористично движение "Хамас". По думите му, Израел развивал следваща фаза в борбата с "Хамас" - движението да бъде разоръжено, а Ивицата Газа – демилитаризирана. "Нашият интерес е да продължим, не да се бавим. Колкото по-скоро го направим, толкова по-скоро ще изпълним целите на войната", подчерта Нетаняху, който изрично подчерта, че няма да има реабилитация за "Хамас".
Netanyahu on Gaza:— Clash Report (@clashreport) January 26, 2026
What is the next stage? The next stage is the dismantling of Hamas and the demilitarization of the Gaza Strip. pic.twitter.com/5CIuLIyHmg
