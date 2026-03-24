Нетаняху закопава Израел: Войната в Иран върви натам, накъдето САЩ и Тел Авив не очакваха

24 март 2026, 14:01 часа 609 прочитания 0 коментара
Нетаняху закопава Израел: Войната в Иран върви натам, накъдето САЩ и Тел Авив не очакваха

Докато влизането на САЩ във война с Иран не беше популярно решение в Америка, в Израел е обратното - то среща голяма подкрепа сред обществеността, над 80% одобрение, според проучванията. Никой не е направил повече, за да докаже, че Иран представлява екзистенциална заплаха за Израел, от премиера Бенямин Нетаняху. В деня след първоначалните въздушни удари срещу Техеран той ликуваше, че участието на САЩ в атаката "ни позволява да направим това, на което се надявам от 40 години". Реалността обаче се оказва различна. Войната с Иран пое по път, който явно нито Нетаняху, нито Тръмп очакваха. И сега дългосрочната сигурност на Израел е много по-заплашена от преди. Това пише в свой материал за Financial Times колумнистът на изданието Гидеон Рахман. 

Две са основните причини за това. Първата е, че в продължение на десетилетия най-голямата гаранция за сигурността на Израел бе силната двупартийна подкрепа в САЩ. Но действията на правителството на Нетаняху - първо в Газа, а сега и в Иран - подкопават тази подкрепа. 

Втората причина е, пише Рахман, че войната с Иран изглежда се обърква. Бързата и решителна победа, за която говореха Тръмп и Нетаняху, не се случи.  

Дългата война представлява пряка заплаха за израелските войници и цивилни - както се вижда от иранските ракети, които удариха град в Южен Израел през уикенда. И тя допълнително ще навреди на съюза на Израел със САЩ, на който в Тел Авив толкова разчитат.

Поддръжниците на Нетаняху твърдят, че Иран е представлявал такъв екзистенциален риск за Израел, че премиерът не е имал друг избор, освен да игнорира други проблеми и да действа. На противоположното мнение са някои водещи анализатори, които смятат, че ядрената програма на Иран не е представлявала непосредствена заплаха.

Така например, Дани Цитринович, бивш ръководител на изследванията на Иран за израелското военно разузнаване, казва, че предишното иранско ръководство, което вече до голяма степен е избито, е било предпазливо и пресметливо. И че Иран е бил готов значително да намали запасите си от обогатен уран, критичен компонент в разработването на ядрени оръжия.  

Анализатори като Цитринович смятат, че най-голямата дългосрочна стратегическа заплаха за Израел не е Иран, а загубата на американската подкрепа, която вече е в ход.

Пример е проучването от 27 февруари, само ден преди началото на войната с Иран, когато анкета на Gallup за първи път показа, че повече американци симпатизират на палестинците, отколкото на израелците. И причината за промяната в настроенията е бруталната кампания на Израел в Газа, която струва живота на хиляди палестински цивилни.

Дори в движението "Мага" на Тръмп сега се чуват много антисемитски изказвания. Тези настроения се засилиха след оставката на Джо Кент, бившия шеф на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп, който обвини Израел, че е манипулирал Америка в конфликта.

Тръмп можеше да отхвърли призива на Нетаняху за война с Иран както навремето направиха предшествениците му Барак Обама и Джо Байдън. Но Тръмп се хвана на тази въдица, пише Гидеон Рахман. И ако сега САЩ попаднат в едно тресавище, в което цената са американски животи и срив на икономиката, негативната реакция срещу Израел в САЩ само ще се усили.

Напълно е възможно както демократите, така и републиканците да поискат ограничаване на подкрепата за Израел, а това ще бъде истинско стратегическо бедствие за израелците.

След нападението на "Хамас" срещу Израел, САЩ са предоставили на Тел Авив над 16 милиарда долара пряка военна помощ - включително бомби, боеприпаси и ракети-прехващачи.

Въпреки тази значима помощ, "Хамас" все още е окопан в Газа, а заплахата от "Хизбула" също остава на дневен ред, въпреки че след елиминирането на ръководството му през 2024 г. се предполагаше, че с опасността от ливанската войнствена групировка е свършено. Но не, ето че сега Израел отново води голяма война в Ливан.  

Пътят, по който пое Нетаняху, е рецепта за вечна война на фона на бързо намаляваща международна подкрепа за Израел, включително в САЩ. И това е формула за истинска катастрофа и бедствие за Израел, заключава колумнистът на Financial Times в статията си.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
