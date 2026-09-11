Кандидатите за ВСС като студенти на изпит: Проф. Тянкова ще ги "изпитва устно" в правна комисия (ВИДЕО)

"Документите са едно, а личната изява на кандидата е друго. Аз като преподавател най-добре разбирам студентът колко знае не като проверя резултата от теста, а като чуя на устния изпит какво говори", каза председателят на правна комисия и депутат от мнозинството проф. Янка Тянкова по време на брифинг в парламента във връзка с парламентарнатаквота за ВСС. Тя уточни, че днес ще бъдат публикувани всички кандидатури за ВСС и всички прилежащи документи към тях, от което ще може да се направи преценка за техните морални, нравствени и професионални качества.

Относно търсенето на подкрепа, тя уточни, че ще я получи този, който докаже и покаже в изслушването на правната комисия, че наистина претижава професионални качества. "Това най-лесно се преценява именно, когато се прави това публично обсъждане", обяви тя.

Попитана дали партията на Радев остава на позицията да разговаря с висчки, без ГЕРБ и ДПС, проф. Тянкова отговори: "Мисля, че публично оповестените от партията становища по този въпрос, би следвало да се поддържат. Аз бих отговорила така: всяка една достойна кандидатура, която е внесена вече в рамките на срока, следва да бъде изслушвана и подкрепена, ако заслужава да бъде подкрепена". ОЩЕ: "Явно в ГЕРБ има страх и объркване": Радев призова да се изберат най-подходящите кандидати за ВСС

Защитата срещу SLAPP делата

Проф. Тянкова коментира и приетите на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, свързан с европейска директива за защита срещу SLAPP делата, или така наречените дела шамари.

"Характерна особеност на тези дела е изначалната неоснователност на предявения иск", уточни още проф. Тянкова.

Тя уточни, че първата работна група по този законопроект е от април 2023 г. "Три години този законопроект не се изготвя и не се внася в пленарна зала. Защо? Вероятно, защото има страх от внасянето на този законопроект. Би следвало и ние да се страхуваме, защото това означава, че могат да бъдат засегнати интересите както на нас, като законодателен орган, така и като правителство и отделни министри, но когато човек изповядва справедливи каузи, би трябвало да не се страхува", заяви още проф. Тянкова

Тя заяви, че това закъснение отключва наказателна санкция от май 2026 г. ОЩЕ: Парламентът прие мерки срещу делата шамари