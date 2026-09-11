"Да не прави интриги, а да отговори за Черепа": ДБ за твърденията на Борисов за договорки с ПБ (ВИДЕО)

Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот. Не намери нито един журналист от една медия, когото да кандидатира и трябва да обясни, че не е останал сам, че ще търси партньорство. Той партньорство няма и затова се занимава с интриги", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във връзка с твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за договорки между "Прогресивна България" за ВСС.

От формацията определиха като глупости изявлението на Борисов и твърденията за договорки за ВСС.

"Нищо от това, кето каза Борисов вчера не е вярно. Колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре. Съвсем се е объркал човекът", каза другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. ОЩЕ: "Жал ми е за Гюров и Кандев. ПП-ДБ им пречат и се договарят с ПБ": Борисов разкри как ще даде подкрепата си (ВИДЕО)

Съвет към Борисов: Да отговори за Черепа

От формацията посъветваха хората да не вярват на интригите на Бойко БОрисов, защото те няма да доведат до нищо добро.

От "Да, България" обаче съветват Борисов да си намери някой, който да го попита - верни ли са заключенията на американската държава, че Борисов е получавал пари от Васил Божков - Черепа за протекция на неговите лотарии в България. ОЩЕ: Кандидатите за ВСС като студенти на изпит: Проф. Тянкова ще ги "изпитва устно" в правна комисия (ВИДЕО)