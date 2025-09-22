За девет месеца: Иран екзекутира над 1000 души

Повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на 2025 г., показва доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау", предаде ДПА, цитирана от БТА. 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни. Това представлява 40% увеличение от началото на войната, "което е най-големият скок за последните две десетилетия".

"Никога досега екзекуциите не са надхвърляли 1000 за толкова кратък период", заявяват от организацията.

ОЩЕ: Иран екзекутира опозиционер, който писал до Зеленски с предложение да се сражава за Украйна

Най-високото ниво

Към края на август ООН вече беше регистрирала 841 екзекуции в Иран от началото на годината, което представлява рязко увеличение в сравнение с предишни години.

Според данни на ООН през 2024 г. в Иран са били извършени най-малко 975 екзекуции. Това предполага, че броят на екзекуциите, извършени през тази година, може да достигне най-високото ниво от десетилетия насам.

Правозащитни групи отдавна критикуват Иран за честото използване на смъртното наказание, като обвиняват властите, че използват екзекуциите, за да сплашват дисидентите.

ОЩЕ: Иран екзекутира умопомрачително много хора, ООН надигна глас в пустиня

През юни Израел и Иран воюваха в продължение на 12 дни, като по време на конфликта израелските и американските сили бомбардираха ключови ирански ядрени и военни обекти.