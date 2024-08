Огромна бройка: Пхенян разположи 250 ракетни установки за ядрено оръжие срещу Южна Корея (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ким Чен Ун представи 250 ракетни установки, които КНДР ще разположи в демаркационната зона с Южна Корея.

Това са мобилни пускови установки, които могат да изстрелват балистични ракети Hwasong-11D, които се считат за "основното нападателно оръжие" на Пхенян и имат възможност и за ядрени глави. Цифрата е внушителна.

Церемония по предаването им се проведе с участието на севернокорейския лидер.

#NorthKorea's border guards have received 250 launcher vehicles for nuclear capable tactical ballistic missiles - A massive number!



A ceremony for the delivery was held with the participation of Kim Jong Un. pic.twitter.com/M9szyvZkst