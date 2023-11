ООН призова Израел да напусне Голанските възвишения, България се въздържа

Резолюцията, предложена от Египет, бе приета с 91 гласа „за“, 8 „против“ и 62 „въздържал се“. България се въздържа. „Против“ бяха САЩ, Великобритания, Австралия, Канада, Израел, Маршаловите острови, Микронезия, Палау.

The UN General Assembly has passed a resolution calling on Israel to leave the Golan Heights



In the document, the General Assembly "reiterates its demand that Israel withdraw from all occupied Syrian Golan to the line of June 4, 1967, in compliance with the relevant Security… pic.twitter.com/vh5YQu2Sdw