Отриха доказателство за човешко присъствие във Великобритания от края на последния ледников период

Археолози откриха най-старите останки на момиченце в пещера в британското графство Къмбрия. Според Interesting Engineering , откритието е на приблизително 11 000 години. Момичето е кръстено Осик Лас – „момиче от Урсуик“ на местния диалект. Според изследователите това е първият път, в който учените са успели точно да определят възрастта на толкова древно дете и надеждно да потвърдят, че то наистина е от женски пол.

Най-старите останки, откривани досега във Великобритания

Момичето е било на приблизително 2,5 до 3,5 години по време на смъртта си. Тя се превърна в най-старите човешки останки, открити в Северна Великобритания, отбелязва изданието, позовавайки се на проучване, базирано на ДНК анализ.

Отбелязва се, че по време на разкопките археолозите са открили и бижута, които са помогнали за датирането на погребението. Оказало се, че момичето е погребано в третото най-старо мезолитно гробище в северозападна Европа. Това означава, че находката е едно от най-ранните доказателства за човешко присъствие във Великобритания от края на последния ледников период.

По време на последните разкопки в пещерата, освен останките на дете, археолозите откриха урна с яка, каменни инструменти (каменни артефакти) и 5 ​​мъниста, изработени от черупки на морски охлюви.

В пещерата са документирани общо 423 човешки костни фрагмента. Остеологичният анализ показва наличието на поне осем индивида. Радиовъглеродното датиране показа, че останките обхващат периода от мезолита до ранния неолит и ранната бронзова епоха. Поради суровите условия на ледниковата епоха, в Северна Англия почти не са оцелели подобни ранни погребения. Преди това най-старото известно погребение в региона е датирало отпреди приблизително 10 000 години.

Традиции, оцелели в продължение на хиляди години

Проучването посочва и културен компонент: хората са били погребвани в тази пещера в продължение на дълъг период, като внимателно са избягвали повреждането на предишни погребения. Въпреки мащабните миграции след ледниковата епоха, погребалните традиции са се запазили в продължение на хилядолетия. Авторите на изследването отбелязват, че находката от Осик Лас значително разширява разбирането ни за използването на пещерите през холоцена. По този начин Северна и Западна Англия сега се разглеждат като част от по-широка европейска традиция за поставяне на човешки останки и свързани с тях артефакти в пещери през ранния мезолит, неолит и бронзовата епоха.

„Историята на едно малко момиченце, което е живяло само няколко години, но е оставило своя отпечатък 11 000 години по-късно, доказва за пореден път, че дори най-малкият човек може да промени разбирането ни за миналото“, се казва в статията.

