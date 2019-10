Операцията в Сирия: ЕС вижда опасности, Тръмп се оттегля от безсмислен конфликт(СНИМКИ)

Европейският съюз предупреди, че подготвяната от Турция офанзива срещу кюрдска милиция в североизточната част на Сирия ще навреди на цивилните и ще причини "масово разселване" на хората. Офанзивата ще спре мирния процес в страната. Това каза говорителката Мая Коциянчич пред репортери в Брюксел.

....including capturing thousands of ISIS fighters, mostly from Europe. But Europe did not want them back, they said you keep them USA! I said “NO, we did you a great favor and now you want us to hold them in U.S. prisons at tremendous cost. They are yours for trials.” They..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

...figure the situation out, and what they want to do with the captured ISIS fighters in their “neighborhood.” They all hate ISIS, have been enemies for years. We are 7000 miles away and will crush ISIS again if they come anywhere near us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

През последните седмици Турция изпрати подкрепления на границата , а президентът Реджеп Тайип Ердоган, който отдавна предупреждава за операция срещу кюрдските бойци, които според Анкара са терористи, сега каза, че военните действия могат да започнат „всяка вечер без предупреждение", пише БГНЕС. Организацията на обединените нации (ООН) заяви, че се "подготвя за най-лошото" в Североизточна Сирия, след като САЩ потвърдиха, че се оттеглят, за да позволят турски военни операции в района. Кочиянчич отказа да отговори на въпроса дали Анкара и Вашингтон са информирали Брюксел за своите военни планове в Сирия. "Ние поддържаме контакти. На този етап не мога да кажа нищо повече", заяви представителят на Брюксел."Подновяването на военни действия в североизточната част не само ще изострят страданията на цивилните и ще доведат до масово разселване, но и заплашват сериозно да подкопаят настоящите политически усилия за мирно уреждане на конфликта. ЕС напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Сирия", заяви Коциянчич.Външните министри на ЕС ще обсъдят настъпващата криза по време на преговорите в Люксембург в понеделник, добави тя. "Въпреки че признава законните опасения на Турция за сигурността, Европейският съюз от самото начало каза, че всяко устойчиво решение на конфликта в Сирия няма да бъде постигнато със или чрез военни средства, а изисква истински политически преход", каза тя, призовавайки "безпрепятствен, безопасен и устойчив достъп за хуманитарна помощ“.Коментирайки плановете на Анкара за Сирия, Кочиянчич заяви: "ЕС вярва, че завръщането на бежанците е възможно, само когато са създадени човешки условия за това. Такива все още няма Сирия", предава ТАСС.даде благословията си за турската операция, като изтегли САЩ от ключови позиции по северната граница на Сирия и обяви, че ще застане настрана, когато Турция напредне. Така на практика изостави милицията на кюрдските Отряди за защита на населението (ОЗН), които бяха американски съюзник в борбата срещу "Ислямска държава".Той оправда решението си да изтегли американските войски от граничния с Турция район на Северна Сирия, като заяви, че регионът трябва "да си изясни ситуацията", а Америка трябва да излезе от "безсмислените безкрайни войни", предава AFP."Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Русия и кюрдите сега ще трябва да изяснят ситуацията и какво искат да направят с пленените бойци на "Ислямска държава" в техния "квартал", написа Тръмп в Twitter. В няколко поста той изяснява позицията си. "Време е да се измъкнем от тези безсмислени безкрайни войни, много от тях племенни, и да върнем войниците си у дома. Ще се бием, където ни изнася и ще се бием само за победа", категоричен е Тръмп.