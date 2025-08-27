Новак Джокович си спомни за най-болезнения момент в кариерата си, заради който плакал с дни

Новак Джокович има феноменална кариера, въпреки че през годините не е бил застрахован от сериозни контузии. Сръбският тенисист е печелил четири пъти турнира от Големия шлем на твърди кортове, а в тазгодишното издание на надпреварата US Open вече е във втори кръг. Джокович победи Лърнър Тиен с 6:1, 7:6(7-3), 6:2 в Ню Йорк, където във втория кръг среща американеца Закари Свайда. Той преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем на "Флашинг Медоус", с което ще се изпревари Маргарет Корт във вечната ранглиста.

Новак Джокович си спомни за най-тежката контузия в кариерата си

Но някогашният №1 Анди Родик има притеснение за Джокович преди следващия му мач, след като той получи неприятна рана от мехур срещу Тиен. Тя обаче несъмнено не отстъпва на най-лошата контузия в цялата му кариера, която той сега припомни в предаването "On Purpose Podcast". Джокович заяви: "През 2017 година претърпях операция на лакътя, след като имах тази контузия в продължение на година и половина. Обикновено не пия болкоуспокояващи средства, не обичам тези таблетки и кортизонови инжекции или нещо подобно."

"Имам чувството, че това само прикрива проблема, но понякога в тениса играем пет или шест дни подред и нямаш друга възможност. Ако искаш да останеш жив в турнира, трябва да го направиш. Така че го правя от година или нещо подобно с това да играя, пиейки тези хапчета всеки един мач. Чувствах болка, дори когато приемах пълната доза противовъзпалителни средства и това беше знакът за мен, че трябва да оперирам това и да направя нещо различно. Дадох обещание, че няма да се оперирам през цялата си кариера и няма да правя никакви операции и почувствах, че съм се подвел. Дни наред плаках, че съм приел операцията", призна сръбската легенда.

През последните месеци Джокович се бори с непостоянство във формата си, а в началото на годината трябваше да се възстановява от тежка контузия. Ноле за последно игра на Уимбълдън, след което пропусна всички турнири преди US Open. Мнозина изразиха опасения около състоянието му, след като той се бореше с някакъв проблем на 1/2-финала в Лондон, който получи в предния си мач. Предполагаше се, че именно по тази причина той е решил да не участва в последвалите надпревари на твърда настилка. Въпреки отсъствието му от игра, Джокович остава с равни шансове с фаворитите.