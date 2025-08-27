Четири банки с оферти за обслужваща банка на Столична община

Столична община е получила четири оферти за обслужваща банка. „И четирите най-големи банки в България - ОББ, ДСК, Уникредит и Пощенска, са подали оферти да обслужват сметките на Столична община и да заменят Общинска банка. Важно е София да има голяма и стабилна обслужваща банка с висок кредитен рейтинг“, съобщи общинският съветник от ПП-ДБ в СОС Симеон Ставрев профила си във Facebook.

Става ясно и че процедурата за избор, обявена от кмета, не е обжалвана, така че до десетина дни трябва да има избрана нова финансова институция.

Припомняме, че в понеделник общинският съвет на извънредно заседание единодушно даде зелена светлина на кмета Васил Терзиев за довършването на процедурата и за смяна на банката на София.

Кои са четирите банки

ОББ се сля със Сибанк и Райфайзенбанк. Собственост е на KBC Bank, Белгия. Активите ѝ са 40.13 млрд. лв. към второто тримесечие на 2025. От същата група са ДЗИ, NN и Interlease.

ДСК купи Сосиете Женерал. Собственост е на OTP, Унгария. Активите ѝ са 37.84 млрд. лв. към второто тримесечие на 2025. От същата група са ДСК Родина и ОТП Лизинг.

УниКредит Булбанк е собственост на UniCredit, Италия. Активите ѝ са 37.15 млрд. лв. към второто тримесечие на 2025. От същата група е УниКредит Лизинг.

Пощенска банка купи Алфа Банк, Пиреос и БНП. Собственост е на Eurobank, Гърция. Активите ѝ са 24.33 млрд. лв. към второто тримесечие на 2025.

Ставрев обясни, че основните показатели, по които ще се оценяват банките, са срок за обслужване на плащанията чрез СЕБРА, брой на клонове и офиси на територията на Столична община, срок за откриване на банкови сметки и срок за настройка на системите и за инсталиране на виртуални и физически ПОС терминали, таксите за обслужване на ПОС терминалите за превалутиране, тъй като ние имаме сериозни инвестиционни заеми, които трябва да обслужваме, и колкото по-ниски са разликите с преводите във валутните курсове, толкова по-добре за общината.

Срокът на новия договор не може да е повече от 5 години или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. лв.