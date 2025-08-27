Разруха или спасение? Държавата продава и резиденцията на Тодор Живков в "Банкя" (СНИМКИ)

Правителствената резиденция "Банкя" се оказа сред над 4400 държавни имота, които Министерският съвет включи в списъка за продажба през май 2025 г. под мотива "отпаднала необходимост". Решението предизвиква сериозни притеснения сред граждански организации, които предупреждават за риск от унищожаване на един от най-ценните образци на българската архитектура от втората половина на ХХ век.

Информация за продажбата разпространи във Facebook инициативата "Ново архитектурно наследство". Тя е обединение на експерти, които работят за проучването, популяризирането и стратегическото развитие на архитектурата, създадена след Втората световна война. Организацията често алармира за застрашени обекти и настоява за по-активни политики по опазване на културното наследство от този период. Още: Изложба показва какви дипломатически подаръци е получавал Тодор Живков (СНИМКИ)

Архитектурна стойност и история

Сградният комплекс "Банкя" е завършен през 1977 г. по проект на арх. Павел Николов от "Главпроект" и първоначално е замислен като правителствен балнеосанаториум. По-късно Тодор Живков го превръща в своя лична резиденция.

След промените през 1990 г. имотът е преминавал през различни институции и стопани. През 90-те години японската милиардерка Масако Оя обитава резиденцията, която функционира като хотел до 2009 г. По-късно тя е прехвърлена на Националната служба за охрана, а след това – на областния управител. От години сградата не се поддържа и се руши.

Архитектурният ѝ облик е впечатляваща комбинация от видим бетон, полуцилиндрични покривни черупки, динамична композиция от обеми и пластични фасадни елементи. Според експертите тя е ярък пример за следвоенен регионализиран модернизъм, органично вписан в природната среда. Още: Спалнята на Тодор Живков не е достойно място за Националния исторически музей: ПП Единение с позиция

Опити за защита

През 2021 г. инициативата "Ново архитектурно наследство" и "Софияплан" внасят предложение до Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) резиденцията да бъде обявена за културна ценност от национално значение. Въпреки представения подробен експертен фиш, резултат до момента няма.

През 2023 г. общинските съветници от "Спаси София" предлагат държавата да прехвърли резиденцията на Столична община, за да бъде възстановена като балнеоложки и конферентен център. Предложението обаче е блокирано от мнозинството на ГЕРБ, като кметът на район "Банкя" Рангел Марков изтъква различни аргументи – от реституционни претенции до инвестиционни намерения на университети.

Още: Възстановяват резиденцията на Тодор Живков в Банкя

Притеснения

Според "Ново архитектурно наследство", продажбата на имота може да доведе до разрушаване на сградата и използване единствено на земята. Организацията подчертава, че това би било непоправима загуба за българската архитектура.

В казуса са въвлечени както бездействие от страна на институциите, така и неглижиране на усилията на експерти, архитекти и активисти, работили за опазването на комплекса.

От инициативата заявяват, че казусът изисква сериозно разследване и настояват за обществено внимание към бъдещето на резиденцията.