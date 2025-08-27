Украйна порази военен завод и резиденцията на Виктор Янукович в Ростов (ВИДЕО)

Отбранителният завод "Гранит" е бил сред мишените на украинската атака с дронове в руския град Ростов на Дон - административен център на едноименната област. На територията на предприятието е избухнал пожар след нападението през нощта на 26 срещу 27 август, съобщават източници от службите за спешна помощ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA. Снощи безпилотни летателни апарати са атакували не само центъра на Ростов, но и район Первомайски на града. В микрорайона Чкаловски един дрон е паднал на територията на частния военен завод.

Пожарът вече е потушен, но прозорците на една от сградите на територията на завода са счупени. Други поражения засега не са известни, но тепърва ще се изясняват. Няма жертви, твърди ASTRA.

Местни жители също съобщиха рано сутринта на 27 август, че територията около "Гранит" е оградена, преминаването е блокирано. Имало е дим и експлозии в района на Есенния парк, до който се намира завода - това е чуто и видяно през нощта.

Защо "Гранит" е важен завод за руската армия?

"Гранит" е частен завод за отбрана. Според данни от публични източници компанията се занимава с производство на електронни вакуумни тръби и други вакуумни устройства. Продуктите се използват в авиацията и в производството на системи за противовъздушна отбрана.

През май 2024 г. местни медии писаха, че инвеститорът е отложил регистрацията на технологичен парк на базата на завода за отбрана в Ростов, в който е планирал да инвестира 1,5 милиарда рубли. Беше съобщено, че реализацията на плановете за създаване на техпарк е отложена за неопределено време поради "производствената натовареност на предприятието".

Пожар в резиденцията на бившия проруски президент на Украйна Виктор Янукович

Днес руски медии съобщават, че украински дрон е ударил и резиденцията на бившия украински президент в изгнание Виктор Янукович. Тя се намира в Ростов на Дон. Вследствие на поне един удар в сградата е започнал пожар. Не е известно състоянието на Янукович и дали е бил в сградата.

Президентът беше свален от протестиращите украинци при "Евромайдана" от 2014 г. След Революцията на достойнството проруският държавен глава избяга в Русия: За склоняване към дезертьорство: 15 години затвор за бивш украински президент.

Какво още е поразено в Ростов?

В Telegram канала си и.д. губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар написа по-рано днес, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 10 безпилотни летателни апарата в районите на Таганрог, Чертковски и Милеровски. "В Ростов на Дон катастрофата на дрон предизвика експлозия и пожар на покрива на 4-етажна жилищна сграда в Халтурински проспект", заяви Слюсар.

По-късно той посочи, че пожарът на площ от 250 кв. м е локализиран и че няма жертви, като 15 жители са евакуирани. На тях им е предложено да се настанят във временен център в училище №50, съобщи губернаторът.

Имало е свалени дронове и над Новошахтинск, където 5 дни горя петролна рафинерия, свързана с кумеца на диктатора Владимир Путин Виктор Медведчук: Бруталният пожар в Новошахтинската рафинерия не е пощадил резервоарите на руснаците (САТЕЛИТНИ СНИМКИ).

