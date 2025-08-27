Реал Мадрид набеляза следващия си голям трансфер стил "Трент" - взима звезда на Байерн без пари

Реал Мадрид планира да привлече на "Сантяго Бернабеу" поредна звезда като свободен агент. Става въпрос за защитника на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано, чийто договор с баварците ще изтече през 2026 г. Доклади от Германия сочат, че испанските гиганти са набелязали французина за следващия стълб в защитата си. "Кралете" направиха няколко подобни свободни трансфера през последните години, като най-скорошен пример е този на Трент Александър-Арнолд от Ливърпул.

Реал Мадрид е набелязал Упамекано

26-годишният Упамекано се превърна в ключова фигура в Байерн, откакто се присъедини от РБ Лайпциг през 2021 г. за 42,5 млн. евро. Извисявайки се на 186 см, той спечели похвали за своята сила, четене на играта и спокойствие на играта. Договорът му е до юни 2026 г., но преговорите за удължаване се забавиха, което дава шанс на Мадрид да направи своя ход.

"Лос Бланкос" виждат в него идеалния избор за бъдещето, особено когато планират стратегията си след Антонио Рюдигер, а също така се справят с проблемите с контузиите на Давид Алаба и с неотдавнашните фитнес проблеми на Едер Милитао. Преди това Реал Мадрид осъществи подобен преврат през 2021 г., привличайки Алаба със свободен трансфер от Байерн. Сега, с търпение и внимателно планиране, мадридчани се надяват да повторят историята с Упамекано. Ако французинът не удължи престоя си на "Алианц Арена", то вероятността да премине в испанската столица е голяма.

