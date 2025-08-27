Войната в Украйна:

Обезщетението за дядото на загиналата в катастрофа Сияна: Бащата на момиченцето възразява

На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Това съобщи бащата на трагично загиналото момиченце Николай Попов в профила си във Facebook.

В публикацията Попов изброява какви са травмите на Ламбев заради зверската катастрофа - счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости, почти месец в кома, загубена памет. Той отбелязва, че само лечението му ще струва в пъти повече, "защото нямаме адекватна здравна система и човек трябва да плаща за всичко" - така оспорва размера на обезщетението. Николай Попов се оплаква и, че иск на дядото и бабата на Сияна за обезщетение за смъртта ѝ е отказан.

Припомняме, че майката и бащата на Сияна получиха 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ. Николай Попов, заяви, че тези пари ще бъдат дарени на болни деца и подчерта, че сумата представлява животът на едно дете в България - ОЩЕ: Родителите на Сияна получиха 300 000 лв. обезщетение: Толкова струва животът на дете в България

ОЩЕ: "Парите няма да върнат детето ни": Семейството на Сияна дарява обезщетението от катастрофата

От поста му става ясно и че парите от обезщетението за превръщането на дядото в инвалид също ще бъдат дарени. "До стотинка", заявява Попов. И отправя предложение към собственика на застрахователната компания също да направи дарение - 900 000 лв. в лекарства или апаратура за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и за УМБАЛ – Бургас: ПОДРОБНОСТИ ТУК!

