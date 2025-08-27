Стилияна Николова си спомни за Игрите в Париж 2024: Беше един голям удар и разочарование, но също и един голям урок

"Изпитах една лекота и удовлетворение след финала на лента." Това заяви родната състезателка по художествена гимнастика Стилияна Николова след прибирането си от Световното първенство в Рио де Жанейро, Бразилия, предаде репортер на БГНЕС. На шампионата на планетата Стили стана сребърна медалистка в многобоя, като завоюва още три медала на отделните уреди - сребро на обръч и лента, и бронз на бухалки. Тя помогна да завършим втори в отборната надпревара.

Стилияна Николова оцени представянето си в Рио

"Мисля, че това беше успешно състезание за нас. Беше много хубаво и публиката беше страхотна", започна Николова и допълни: "Определено форматът на това състезание е изключително тежък. Изпитах една лекота и удовлетворение след финала на лента. Сега определено почивката ще е по-дълга, около три седмици. Мисля, че е заслужена. Да, определено това, което се случи в Париж, беше един голям удар и разочарование, но също и един голям урок за мен и всички нас. Благодаря, че продължихме да работим заедно и вярвате в мен. Това е резултат от съвкупната работа на целия екип."

Тя разкри и как се е чувствала навръх рождения си ден, когато стана втора в многобоя. "Усещането беше невероятно, особено след последното ми разиграване на многобоя. Тогава вече осъзнавах, че имам рожден ден и може би е един от най-хубавите ми рождени дни". Стили не е разочарована, че се размина със златото. "Не бих казала разочарование, просто виждам, че има още над какво да се работи и над какво да се стремя. Три от тях са мои, един е от отборното. Доволна съм, щастлива съм, радвам се, че има още върху какво да работя", завърши тя.

Пред медиите застана и личният ѝ треньор Валентина Иванова. "Знаете, че ние винаги се стремим към максимума. Мисля, че изпълнихме доста голяма част от задачата ни. Имаме още какво да работим, за да станем "златните" момичета, сега сме "сребърните" явно. Поздравявам абсолютно всички, които стоят зад нас, и им благодаря. Благодаря и на нашите две прекрасни семейства, защото те наистина са до нас във всеки един момент. Наистина форматът е изключително тежък, двете ни момичета изключително много се постараха. Падна ни една тежест с финала на лентата."

Иванова загатна за промени в съчетанията на Стилияна Николова

Относно това, което предстои, Иванова сподели: "Да, вече сме направили планове за началото на следващата година. Ще започнем с лагер на Белмекен. Сега ни предстои почивка. Ще обсъдим композициите, най-вероятно ще сменим някои от тях, а може и да не сменим, защото програмата е много силна, така че това предстои да обсъдим с останалите членове от екипа." Тя коментира и подкрепата от родната агитка в Рио. "Няма по-хубаво нещо от това. Дори Стили получи специални подаръци от тях. Благодарим им от сърце."

Треньорката говори и за евентуални промени в съчетанията. "Не във всички композиции, но в някои определено трябва да повишим трудността на съчетанията, а също така и изпълнението. Искам да поздравя световната шампионка, която абсолютно заслужено си изигра съчетанията в многобоя и смятам, че печели с трудност и чистота на изпълнението", заключи Валентина Иванова. / БГНЕС

