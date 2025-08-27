Германска министърка трябваше да се укрие в Израел заради атака на хутите

Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути продължават да изстрелват ракети срещу Израел. Тази сутрин - 27 август - заради такава атака германската министърка на развитието, която е на посещение в Йерусалим, бе принудена да се укрие в убежище, предаде ДПА. Израелската армия съобщи, че ракета, изстреляна от Йемен и задействала сирените за тревога в района на Йерусалим, е била прехваната от противовъздушната отбрана, съобщи БТА.

Германската министърка на развитието Рийм Алабали Радован, която тази седмица е на посещение в Близкия изток, се наложи да се укрие в убежище в източната част на града. Тя каза, че когато сирените са се задействали, представители на федералната криминална полиция, които са я придружавали, са я извели от хотела и са я завели до убежището. След това визитата ѝ е продължила по план.

Израелските военновъздушни сили съобщиха, че в неделя вечерта отново са започнали да атакуват цели в Йемен. Според контролираното от хутите министерство на здравеопазването 10 души са били убити, а десетки - ранени.

Снимка: Getty Images

Нападението от неделя е било отговор на ракетна атака от страна на хутите в петък вечерта, когато на прицел бе взето международното летище до Тел Авив. Източници от армията казаха, че това е първият случай, когато хутите използват касетъчни боеприпаси.

От началото на войната в Ивицата Газа преди почти 2 години хутите многократно атакуваха Израел с ракети и дронове. Според тях нападенията са проява на солидарност с палестинската групировка "Хамас". Хутите блокираха ефективно корабоплаването в Червено море и Аденския залив, като атакуваха кораби, свързани с Израел и със западните съюзници на страната.

