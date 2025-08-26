Войната в Украйна:

Турция започва строителството на нов 285-метров самолетоносач

26 август 2025, 17:33 часа 241 прочитания 0 коментара
Турция започва строителството на нов 285-метров самолетоносач

Командването на Истанбулската корабостроителница официално обяви, че е започнало строителството на нов 285-метров самолетоносач, който ще служи като мобилна база за безпилотни дронове. По този начин ще бъдат надградени възможностите на десантния кораб TCG Anadolu, който изпълнява тази роля в момента. Това съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

Контраадмирал Реджеп Ердинч Йеткин, командир на Истанбулската корабостроителница, подчерта, че проектът предвижда новият самолетоносач, който ще носи името „Национален самолетоносач“ (Milli Uçak Gemisi), да бъде с дължина 285 метра и водоизместимост от 60 000 тона.

„Целта ни е корабът да бъде пуснат на вода през 2027-2028 г. и да бъде доставен до 2030 г.“, каза още Йеткин, като подчерта, че заради съкратените срокове екипът, който работи по проекта, е приоритизирал разработването на основни подсистеми и тестова инфраструктура, които са основополагащи за кацането и излитането на самолети.

Още: Тялото на турски бизнесмен, издирван 19 дни, бе намерено със сонар на дъното на Мраморно море

Когато Националният самолетоносач бъде завършен, той ще се превърне в най-големия военен кораб на турския флот, засенчвайки настоящия флагман TCG Anadolu, който е с дължина 230 метра и водоизместимост от 27 000 тона, подчертава „Тюркийе тудей“.

Още: 102 килограма храна на човек - в коша. В Турция идва краят на ол инклузив хотелите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция самолетоносач турция информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес