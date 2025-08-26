Турция започва строителството на нов 285-метров самолетоносач

Командването на Истанбулската корабостроителница официално обяви, че е започнало строителството на нов 285-метров самолетоносач, който ще служи като мобилна база за безпилотни дронове. По този начин ще бъдат надградени възможностите на десантния кораб TCG Anadolu, който изпълнява тази роля в момента. Това съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

Контраадмирал Реджеп Ердинч Йеткин, командир на Истанбулската корабостроителница, подчерта, че проектът предвижда новият самолетоносач, който ще носи името „Национален самолетоносач“ (Milli Uçak Gemisi), да бъде с дължина 285 метра и водоизместимост от 60 000 тона.

„Целта ни е корабът да бъде пуснат на вода през 2027-2028 г. и да бъде доставен до 2030 г.“, каза още Йеткин, като подчерта, че заради съкратените срокове екипът, който работи по проекта, е приоритизирал разработването на основни подсистеми и тестова инфраструктура, които са основополагащи за кацането и излитането на самолети.

Когато Националният самолетоносач бъде завършен, той ще се превърне в най-големия военен кораб на турския флот, засенчвайки настоящия флагман TCG Anadolu, който е с дължина 230 метра и водоизместимост от 27 000 тона, подчертава „Тюркийе тудей“.

