"Работим в пълен синхрон": Даниел Митов за номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Правителството предложи на президента да подпише указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. В момента Рашков е изпълняващ длъжността. Вътрешният министър Даниел Митов представи номинацията на днешното правителствено заседание.

Ласкави думи

"В последните близо 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността. С г-н Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението, както на Министерския съвет, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи", каза Митов.

По думите му главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията за заемане на длъжността главен секретар на Министерството. "При изпълнение на функционалните си задължения осигурява много добро взаимодействие, както между службите на МВР, така и с органите на съдебната власт и други държавни институции. Предложението се основава на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на господин Рашков и потенциала му да ръководи структурите на Министерството на вътрешните работи", изтъкна силовият министър.

"Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни", обясни вчера премиерът Росен Желязков.