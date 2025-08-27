Войната в Украйна:

Нова вълна от обвинения по #metoo в Турция срещу известни режисьори и фотографи

27 август 2025, 10:59 часа 383 прочитания 0 коментара
Нова вълна от обвинения от страна на турския вариант на движението #metoo, което нашумя в САЩ през 2017 г. и разкри случаи на сексуално насилие, обхваща Турция в последните месеци. Този път са засегнати редица известни мъже от филмовите, музикалните, фотографските и журналистическите среди. Разказите, споделяни главно в социалните медии от началото на август, карат турски издатели, продуцентски компании и дори училища да прекратят връзките си с известни личности.  

Последната подобна вълна е свързана с жени, които обвиняват известни фотографи, че са ги принуждавали да се снимат голи и са споделяли техни интимни изображения без съгласието им, съобщи „Търкиш минит“. Според местните медии за момента са посочени повече от 20 фотографи, участвали в подобни случаи, като сред тях е и случаят на фотографа Месут Адлин, който е обвинен в изпращане на неподходящо съдържание на непълнолетно лице – действие заради което турската група „Manifest“ отмени планиран проект с негово участие.

Същевременно известен истанбулски театър беше обвинен в прикриване на режисьор, който изисквал студентите да репетират голи и заплашвал да попречи на кариерата им, ако те откажат. Случката бе потвърдена и от Съюза на актьорите в Турция, който обяви, че е получил множество сигнали и е започнал дисциплинарно разследване по въпроса.

В град Измир 18-годишна абитуриентка обвини 17-годишен ученик от друго училище в изнасилване и нападение през юли. Тя каза, че жалбата ѝ е била в застой със седмици въпреки ограничителната заповед срещу лицето - това я е накарало да обяви случая публично. Ученици и възпитаници от двете училища се обединиха зад нея, заявявайки, че извършителят няма място в тяхната общност. Турските правоохранителни органи възобновиха разследването, след като публикацията привлече внимание в онлайн пространството. 

Същевременно в университета „Истиние“ в Истанбул студенти обвиниха професор в тормоз и заплахи над студентки и представители на ЛГБТ+ общността. Те поискаха неговото уволнение и създаването на звено за подкрепа на жертвите на тормоз. Ръководството на университета не е коментирало случая, но призивите за действие срещу преподавателя нарастват.

Елена Страхилова
