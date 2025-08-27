Войната в Украйна:

Украински военен: Мобилизацията на 18-годишните е въпрос на оцеляване на страната

27 август 2025, 11:40 часа 293 прочитания 0 коментара
"За да победим във войната в Украйна трябва да обединим всички вътрешни сили, необходима е мобилизация на 18-годишните момичета и момчета. Абсолютна мобилизация за всички. Винаги привеждам примера с Израел. Който избяга от страната няма право на никакви държавни длъжности, няма право на бизнес, на никакви блага, които позволяват на гражданите да бъдат граждани." Това е мнението на украинския военен и командир на батальон Днепр 1 Юрий Береза.

В защита на държавата

По думите му всички млади хора, не само момчетата, но и момичетата трябва да преминат съответното обучение. "Не казвам, че от 18 години трябва да ги хвърляме на 1400 км на фронта.  Имаме достатъчно бригади, които изпълняват задачи на запад, север и юг, където не се водят бойни дейности. Имаме достатъчно учебни части. За да победим в тази война, за да отстояваме независимостта си, за да останем нация с държава, а не нация на изгнаници трябва да обединим всичките си вътрешни сили", каза още Береза, предаде УНИНА.

Промяна в правилата

Припомняме, че на 26 август 2025 г. беше обявено, че правителството на Украйна е обновило правилата за пресичането на границата по време на действащо военно положение. Сега на мъжете от 18 до 22-годишна възраст е разрешено безпрепятствено да пресичат  границата. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Украйна мобилизиране война Украйна Юрий Береза
