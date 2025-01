Опит за арест на южнокорейския президент Юн Сук-йол (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Южна Корея разследващи приведоха в действие заповедта за арест на президента Юн Сук-йол. Срещу него тече процедура за импийчмънт заради обявеното преди месец извънредно положение. Следователи пристигнаха пред резиденцията на Юн в центъра на Суел, където по-рано се събраха негови привърженици. Някои от тях прекараха нощта пред резиденцията, съобщи БНР. Държавният глава не е напускал сградата откакто във вторник съдът издаде заповедта за задържането му, след като той не се яви на разпит няколко пъти и попречи да бъде претърсен офисът му.

SEOUL (@CNN) — 12:45PM — YOON ARREST STANDOFF — Hour 6 — This is what demonstration in *support* of South Korea’s suspended President Yoon Suk Yeol looks like. Prosecutors & corruption investigators are *still* trying to detain Yoon for questioning, a 1st for a sitting president. pic.twitter.com/LJPi5CK4U1