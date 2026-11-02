Полша изгражда щаб за специални операции на границата с Русия (ВИДЕО)

Полша създава щаб за специални операции близо до границата с Калининградската област на Русия. В изграждането му участват полицията, армията, граничните служби и разузнавателните служби във Вармия-Мазурийското и Подляско воеводство.
🚨 Poland sets up a special operations headquarters near the border with Russia's Kaliningrad region The operation involves police, the military, border guards, and intelligence services. It covers the Warmian-Masurian and Podlaskie regions. Polish police say the operation is preventive. It follows warnings from Polish military intelligence and allied agencies about possible acts of sabotage and attempts by armed groups to cross the border illegally.— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
Полицията в Полша заявява, че операцията е превантивна. Тя следва предупрежденията на полската военна разузнавателна служба и съюзнически агенции относно възможни актове на диверсии и опити на въоръжени групи да преминат незаконно границата.