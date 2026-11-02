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Полша изгражда щаб за специални операции на границата с Русия (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 23:32 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша изгражда щаб за специални операции на границата с Русия (ВИДЕО)

Полша създава щаб за специални операции близо до границата с Калининградската област на Русия. В изграждането му участват полицията, армията, граничните служби и разузнавателните служби във Вармия-Мазурийското и Подляско воеводство.

Полицията в Полша заявява, че операцията е превантивна. Тя следва предупрежденията на полската военна разузнавателна служба и съюзнически агенции относно възможни актове на диверсии и опити на въоръжени групи да преминат незаконно границата.

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Полша война Украйна Калининградска област
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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