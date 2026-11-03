След предупреждението за мащабна атака: Русия вдигна бомбардировачи във въздуха (ВИДЕО)

Канали за наблюдение съобщават, че се подготвя голяма комбинирана руска ракета и дронова атака. Стратегическите бомбардировачи Ту-160М са излетели в Далечния изток на Русия и се движат към зони за изстрелване в западна Русия, докато бомбардировачи Ту-95МС от Оленя се очакваше да излетят след полунощ. Балстични ракетни системи са докладвани за готови в няколко направления, като вече е отбелязана активна балстична заплаха от Брянска област.
Хората се придвижват към бомбоубежищата
Жителите на Киев започнаха да се преместват в метростанциите след предупрежденията за възможна мащабна руска атака през нощта. Властите продължават да призовават хората да не пренебрегват сигналите за въздушно нападение и да останат на безопасни места.
Residents of Kyiv are beginning to move into metro stations for shelter amid warnings of a possible large-scale Russian attack overnight. Authorities continue urging people not to ignore air raid alerts and to remain in safe locations. #Ukraine https://t.co/Fyu3PZcSnG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2026