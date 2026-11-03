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След предупреждението за мащабна атака: Русия вдигна бомбардировачи във въздуха (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 2:07 часа 249 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
След предупреждението за мащабна атака: Русия вдигна бомбардировачи във въздуха (ВИДЕО)

Канали за наблюдение съобщават, че се подготвя голяма комбинирана руска ракета и дронова атака. Стратегическите бомбардировачи Ту-160М са излетели в Далечния изток на Русия и се движат към зони за изстрелване в западна Русия, докато бомбардировачи Ту-95МС от Оленя се очакваше да излетят след полунощ. Балстични ракетни системи са докладвани за готови в няколко направления, като вече е отбелязана активна балстична заплаха от Брянска област.

Хората се придвижват към бомбоубежищата

Жителите на Киев започнаха да се преместват в метростанциите след предупрежденията за възможна мащабна руска атака през нощта. Властите продължават да призовават хората да не пренебрегват сигналите за въздушно нападение и да останат на безопасни места.

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Ту-95 бомбоубежища война Украйна въздушна тревога Ту-160М
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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