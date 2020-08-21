Отказват транспортирането на Навални - бил нестабилен, привържениците му имат своя версия (ВИДЕО)

Главврач омской больницы:

— Под ответственность родственников мы не можем позволить транспортировку Навального

— Вы готовы консультироваться с немецкой больницей, куда хотят отвезти Навального?

— Мы не считаем, что специалисты из Бурденко и Пирагова хуже,чем из немецкой больницы pic.twitter.com/jTpRTX1MuJ