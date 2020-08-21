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Отказват транспортирането на Навални - бил нестабилен, привържениците му имат своя версия (ВИДЕО)

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Отказват транспортирането на Навални - бил нестабилен, привържениците му имат своя версия (ВИДЕО)
Снимка: Getty Images/Guliver
Алексей Навални не може да бъде откаран за лечение в чужбина, защото състоянието му е нестабилно и не позволява транспортирането му. Руският опозиционер е в реанимацията на болницата в Омск след предполагаемо отравяне и главният лекар на лечебницата отказва неговото преместване в Германия.

Изявлението на медика можете да видите в следващото видео:

Очакваше се с организиран полет Навални да бъде преместен за лечение в болницата Charite в Берлин, като разходите за полета и лечението ще бъдат заплатени от частни лица.

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Според говорителя на Навални Кира Ярмиш, това решение на лекарите е "заплаха за живота му", цитират я Ройтерс и Франс прес. По думите й е изключително "опасно той да бъде оставян в необорудванта болница в Омск, особено предвид факта, че все още не му е направена диагностика".

"Със сигурност е по-добре да е на борда на един модерен самолет, отколкото в болницата в Омск, направете трансфера възможно най-бързо", призова дясната ръка на Навални - Леонид Волков.

Той заяви, че става дума за "политическо, а не за медицинско решение". "Те чакат токсините да излязат и вече да не могат да бъдат намерени в тялото му. Нито са му правили диагностика, нито анализ. Животът на Алексей е в голяма опасност", написа той в Twitter.

Малко по-рано Иван Жданов, юрист в основания от Навални Фонд за борба с корупцията, съобщи, че в организма на опозиционера е открито "опасно за околните вещество", но не конкретизира заради воденото разследване.

Той показа на телефона си пред журналисти в Омск - " ето веществото, което е открито (. . .) Това е следствена тайна, не можем да кажем, но това вещество е смъртоносно, това вещество представлява заплаха не само за живота на Алексей, но и за околните, всички наоколо трябва да бъдат със защитни костюми".

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Според Кира Ярмиш, в момента лекарите бавят транспортирането на Навални, за да изчезнат всякакви следи от отровното вещество, което е погълнал опозиционерът.

Припомняме, че Алексей Навални се почувства зле по време на полет от сибирския град Томск за Москва и след спешно кацане бе откаран в болница, където лежи в кома. Съратниците му са убедени, че е бил отровен, докато е пиел чай на летището.

Можете да си припомните хронологията на събитията в следващите материали.

 

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