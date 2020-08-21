Отказват транспортирането на Навални - бил нестабилен, привържениците му имат своя версия (ВИДЕО)
Главврач омской больницы:
— Под ответственность родственников мы не можем позволить транспортировку Навального
— Вы готовы консультироваться с немецкой больницей, куда хотят отвезти Навального?
— Мы не считаем, что специалисты из Бурденко и Пирагова хуже,чем из немецкой больницы pic.twitter.com/jTpRTX1MuJ
Алексей Навални е в кома, умишлено отравяне е една от версиите за състоянието му
Умишлено отравяне или случайно натравяне са само някои от версиите за случилото се по-рано днес с руския опозиционен лидер Алексей Нава...
— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 21, 2020Очакваше се с организиран полет Навални да бъде преместен за лечение в болницата Charite в Берлин, като разходите за полета и лечението ще бъдат заплатени от частни лица. Самолет от Германия излетя, за да превози Навални за лечение в Берлин
Russian doctors say Russian opposition figure Aleksei Navalny is not well enough to be moved from the Omsk hospital where he is being treated for suspected poisoning. A German air ambulance was expected to transport him to Berlin for treatment. https://t.co/bMNGWOwwkA— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 21, 2020
Нова версия за състоянието на Навални
Причината за състоянието на руския опозиционер Алексей Навални може да е диабетна кома или проблем с мозъчното кръвообращение, казаха м...
Отровен чай и в спомените на Анна Политковская
"Самолетът излита. Моля да ми донесат чай. Да стигнеш от Ростов до Беслан отнема много часове, а военният опит ме е научил, че преди пъ...
Припомняме, че Алексей Навални се почувства зле по време на полет от сибирския град Томск за Москва и след спешно кацане бе откаран в болница, където лежи в кома. Съратниците му са убедени, че е бил отровен, докато е пиел чай на летището. Можете да си припомните хронологията на събитията в следващите материали.
«Двое суток», видимо, точный ответ на вопрос о том, сколько времени нужно, чтобы яд из организма исчез бесследно https://t.co/Z7Bq31poTp— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Редактор:
Любов Павлова
Етикети: Алексей Навални Германия Отравяне транспортиране