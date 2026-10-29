Радар за икономика: Най-важните новини на 29 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 29 октомври 2026 г.

Скъпият ток затваря предприятия, бизнесът иска помощ

Увеличава се броят на компаниите, които смятат да затворят временно производствените си дейности заради драстичното поскъпване на електроенергията на борсата и липсата на работещ механизъм за компенсации. Няколко браншови организации предупреждават за опасност от затваряне и са изпратили писма до премиера и министри от правителството с искане за спешна корекция на механизма за подпомагане на небитовите потребители при високи цени на електроенергията, пише в. "Сега".

Още: Скъпият ток затваря предприятия, бизнесът иска помощ

Цени на нови жилища в Украйна и на Черноморието в България: Данни как вървят имотните пазари

Средната цена на квадратен метър жилище на първичния пазар на недвижими имоти (ново строителство) в Киев е 66 500 гривни (1308 евро). В Лвов средната цена, която в момента е най-високата в Украйна, е 71 100 гривни (1398 евро). Това съобщава УНИАН, цитирайки данни на специализирания портал LUN. Украинската новинарска агенция обаче веднага добавя: "В същото време, за по-малко пари можете да закупите апартамент на първичния пазар в жилищния район "Меден Рудник" в българския град Бургас на Черно море, съобщи пресслужбата на местната услуга за търсене на недвижими имоти Realistimo пред УНИАН. Метър жилище тук струва средно 1141 евро. Това е сравнимо с текущите цени в Одеса и Ужгород, където недвижимите имоти струват средно 55 000 гривни (1082 евро) на квадратен метър".

Още: Цени на нови жилища в Украйна и на Черноморието в България: Данни как вървят имотните пазари

Ерата “Лагард“ в ЕЦБ свършва 9 месеца предсрочно

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си на 7 февруари 2027 г. - близо девет месеца преди изтичането на мандата ѝ в края на октомври, съобщи ЕЦБ. Лагард е уведомила Управителния съвет на банката и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за решението си. Нейният наследник ще бъде назначен от Европейския съвет съгласно процедурата, предвидена в договорите на ЕС. Коща заяви, че процедурата за избор на нов председател на ЕЦБ започва незабавно. “По време на глобална пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения тя осигури стабилно и решително ръководство, допринасяйки за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната“, заяви председателят на Европейския съвет.

Снимка: БГНЕС

Още: Ерата “Лагард“ в ЕЦБ свършва 9 месеца предсрочно

Еврото не може да се отърси от записания наскоро антирекорд

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Тенденцията за рязък спад като цяло продължи до края на месеца, като на 27 октомври бе отбелязан нов антирекорд за последната близо година и половина - 1,1126. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от 12 май миналата година, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Днес ситуацията е малко по-обнадеждаваща за еврото, макар то да отвори с курс, по-нисък от последния отчетен в предходната сесия.

Още: Еврото не може да се отърси от записания наскоро антирекорд

Писмо на Джей Ди Ванс към Иран обърна посоката в цената на петрола

Цените на петрола спаднаха в четвъртък, 29 октомври, понеже надеждите за мирни преговори смекчиха подновените опасения от прекъсвания в доставките от Близкия изток вследствие на ескалиращия регионален конфликт. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 82 цента до 114,50 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:25 ч. българско време цената им е 114,62 долара.

Още: Писмо на Джей Ди Ванс към Иран обърна посоката в цената на петрола

Volkswagen с невиждана от над 10 години загуба

Германският автомобилен колос Volkswagen отчете нетна загуба от 5,82 млрд. евро през третото тримесечие на 2026 година. Това е най-лошият тримесечен резултат на компанията от повече от десетилетие. Той се дължи на обезценяване на активи на Porsche в размер на 6,4 милиарда евро, спад в продажбите в Китай и разходи за преструктуриране, които са се отразили на печалбите. Оперативната загуба е 5,86 млрд. евро.

Още: Volkswagen с невиждана от над 10 години загуба

Microsoft гони 60 000 служители, но обяви рекордни печалби

Печалбата на технологичния гигант Microsoft за тримесечието до края на септември е скочила до над 36,6 милиарда долара само дни след като компанията обяви планове за сериозно съкращаване на персонал, информира ВВС.

Още: Microsoft гони 60 000 служители, но обяви рекордни печалби