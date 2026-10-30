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Хакерска атака или инцидент: Храни се развалиха заради проблеми с хладилници в американски военни бази

30 октомври 2026, 1:12 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хакерска атака или инцидент: Храни се развалиха заради проблеми с хладилници в американски военни бази

Опитал ли е някой да отрови американски войници с развалена храна? Пентагонът разследва възможна хакерска атака срещу хладилници на военни. През август неизправности в хладилното оборудване са засегнали поне шест магазина на американски военни бази, съобщава Reuters. В един случай температурата вътре в хладилниците се повишила през нощта, което довело до разваляне на храната.

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Пентагонът съобщи, че Киберкомандването работи с други агенции и правоохранителни органи като част от разследването. Разследващите са се свързали с френските си колеги по повод подобен инцидент, който засегна над 350 супермаркета във Франция в началото на октомври.

Случаят във Франция

Припомняме, че преди дни стана ясно, че във Франция хакери са пренастроили температурата на хладилници в стотици супермаркети и по този начин вместо да замразяват уредите загрели продуктите до 50 градуса. Инцидентът е станал в нощта на 12 октомври. Хакерите превключили оборудването в режим на размразяване и настроили температурата на 50°C. В резултат на това продуктите са се развалили, а в някои от магазините са избухнали пожари.

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Мащабната кибератака е засегнала търговската верига Coopérative U и приблизително 150 магазина Intermarché. От Carrefour заявиха, че само 80 супермаркета (от общо 6000 в страната) са били атакувани. Хакерите са компрометирали и хладилници и в Netto и Leclerc, съобщава BFMTV. Премиерът Себастиан Льокорню е инструктирал Националната агенция за киберсигурност на Франция (ANSSI) да разследва инцидента, съобщи източник пред Ройтерс. Според източника ANSSI е открила, че хакерите са използвали уязвимост в софтуера на хладилни агрегати, произведени от датската компания Danfoss.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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