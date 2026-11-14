Китай репетирал тайно нападение срещу Тайван преди срещата на Си с Тръмп и Путин

В началото на ноември Китай е провел мащабни, необявени военни учения в Западния Тихи океан и около Тайван, съобщиха източници в Тайпе пред Reuters. Според високопоставен тайвански служител по въпросите на сигурността, който е пожелал анонимност, китайските въоръжени сили и бреговата охрана в даден момент са концентрирали над 100 кораба в региона. Маневрите включвали симулирани удари срещу чуждестранни военни сили и градове, включително тайвански.

Китайска подводница също така изстреляла междуконтинентална балистична ракета от Жълто море към континентален Китай.

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"Тайни учения, тих акт на заплаха"

„Това са тайни учения, по същество тих акт на заплаха“, заяви източникът. Той добави, че тези действия на китайския флот са били с по-голям мащаб от декемврийските учения, наречени Just Mission 2025, които бяха последните официално обявени маневри срещу Тайван и сред най-големите в историята на Военноморските сили на Китайската народна освободителна армия.

Пекин винаги е претендирал суверенитет над Тайван - демократично самоуправляващия се остров, който се отцепва от комунистическата власт на Мао Дзъдун в континентален Китай в средата на 20. век, след като силите на "Гоминдан" на Чан Кайшъ бягат там.

Този четвъртък президентът Си Дзинпин за пореден път призова за мирно "обединение" на Китай и Тайван, като намекна, че то е неизбежно и трябва да се случи.

Снимка: Getty Images

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Пекин започна ноемврийската операция на фона на подготовката за срещата на върха на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за следващата седмица в Шънджън. Очаква се там президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да се срещнат за трети път тази година. Руският диктатор Владимир Путин също може да се присъедини към тях.