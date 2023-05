Отстраниха държавен служител в Индия, източил резервоар с вода, за да извади смартфона си (ВИДЕО)

Мъжът го изпуснал, докато си правел селфи. Белоруската опозиционна агенция Nexta, позовавайки се на The Indian Express, допълва, че мъжът е искал да си направи селфи, докато бил на пикник с приятели. По-късно твърдял, че смартфонът съдържа чувствителни правителствени данни. В крайна сметка телефонът е изваден, но дори не е стартирал, защото е бил подгизнал.

Става въпрос за инспектора по храните Раджеш Вишвас, който изпуснал смартфона си в язовир в щата Чхатисгарх миналата седмица, съобщи вестник The Times of India.

Той първо помолил местните водолази да скочат в резервоара, за да намерят устройството. След като първоначалните опити са се провалили, той поискал резервоарът да бъде изпразнен с помощта на дизелови помпи. ОЩЕ: Мъртва жена спечели местните избори в Индия

През следващите три дни повече от 2 милиона литра вода са били изпомпани от резервоара, което е било достатъчно за напояване на най-малко 1500 акра (607 хектара) земя по време на жаркото лято в Индия, съобщиха местни медии.

Вишвас уточнил, че водата в резервоара е неизползваема за напояване и че е получил официално разрешение от висш служител да я източи.

По-късно властите са го отстранили Вишвас и са отрекли да са му дали официално разрешение. Към него са отправени доста критики за пилеене на водни ресурси, тъй като Индия е една от страните с най-голям дефицит на вода и екстремните температури водят до сериозен недостиг на вода, причинявайки загуба на реколта, горски пожари и прекъсвания на електрозахранването.

