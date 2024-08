Пак проблеми с тока в Русия - масово прекъсване в Приморския край

Отново масово прекъсване на тока в Русия - жителите на Владивосток в Далечния изток се оплакват, че са заседнали в асансьорите и електрическите влакове, много от тях са с изгорели домакински уреди, а светофарите не работят.

⚡️Massive power outage in Russia



Vladivostok residents complain of being stuck in elevators and electric trains, many have burned out household appliances, and traffic lights are not working.



The blackout came shortly after local power engineers practiced what to do during a… pic.twitter.com/cbM1srhrNr