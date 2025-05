Индия и Пакистан спират военните действия: Потвърждение и от Тръмп (ВИДЕО)

"След дълга нощ на разговори, с медиацията на САЩ, съм доволен да съобщя, че Индия и Пакистан се съгласиха на пълно и незабавно прекратяване на огъня. Поздравления за двете страни за здравия разум" - това написа американският президент Доналд Тръмп, като под "нощ" той говори предвид часовата разлика - Още: Джей Ди Ванс: Войната Индия-Пакистан не е наша работа

Trump says India and Pakistan, with U.S. mediation, have agreed to an immediate and complete ceasefire. pic.twitter.com/j6FIPVlKWt — WarTranslated (@wartranslated) May 10, 2025

Новината идва, след като и от страна на Пакистан, и от страна на Индия имаше публични изявления, че и двете страни са готови да не продължават с ескалацията на военните действия, стига "врагът" също да не го прави. Пакистанският външен министър беше говорещият от името на Исламабад, докато говорителка на индийската армия в прав текст заяви, че Индия не търси война, освен ако Пакистан не я започне:

Indian Army:



We do not seek war unless Pakistan also wants it. pic.twitter.com/TjKRNdzrSr — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

И индиийското външно министерство, и пакистанският външен министър Ишак Дар потвърдиха казаното от Тръмп - не е временно примирие, а разбирателство за край на военните действия, според Дар. Припомняме, че американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че САЩ предлагат незабавна медиация за мир между двете държави часове по-рано.

Куп въздушни удари

Междувременно, социалните мрежи са заляти от видеокадри на въздушни удари от двете страни. Има видеа на предполагаеми индийски удари срещу най-малко три пакистански военни бази, по-точно на пакистанските ВВС:

BREAKING: India launched missile strike on Pakistan’s PAF Base Shahbaz.



Visible damage near the control tower. pic.twitter.com/uW2Nzrbcva — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

Aftermath of Indian strikes on Pakistan's Rahim Yar Khan Air Base (aka Shaikh Zayed).



Massive crater visible on the runway. pic.twitter.com/XYhR2BR3rm — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

Aftermath of Indian strikes on Pakistan's Rahim Yar Khan Air Base (aka Shaikh Zayed).



Massive crater visible on the runway. pic.twitter.com/XYhR2BR3rm — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

BREAKING: India targeted Pakistan’s Bholari Air Base.



Smoke visible. pic.twitter.com/wdA9y63875 — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

И още - Пакистан публикува видео как изстребител JF-17, въоръжен с китайски свръхзвукови ракети CM-400AKG, излита на мисия, с която да порази индийска ПВО система С-400 (продадена на Индия от Русия). Исламабад твърди, че мисията е била успешна, но сигурно потвърждение поне засега нямаше - Още: Ядреният арсенал в готовност: Пакистан със старт на мащабна военна операция срещу Индия (ВИДЕО)

Pakistan shows footage of its JF-17 Thunder jet taking off to hit Indian S-400 air defence system with Chinese-origin CM-400AKG hypersonic missiles in anti-radiation variant.



The missile features a passive radar guidance mode, allowing it to home in on radar emissions, making it… pic.twitter.com/DUQTOQciDk — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025