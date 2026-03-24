Пакистан влиза в играта между САЩ и Иран

Пакистан се намеси в опитите за деескалация на конфликта в Персийския залив, като предложи да бъде домакин на евентуални преговори между САЩ и Иран. Премиерът Шехбаз Шариф заяви, че страната му е готова да съдейства за "смислени и окончателни разговори" за прекратяване на войната, ако двете страни се съгласят.

Предложението идва в момент на нарастващо напрежение, но и на противоречиви сигнали от Вашингтон и Техеран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че между двете страни са се провели "много добри и продуктивни" разговори за пълно прекратяване на военните действия в Близкия изток. По думите му контактите са започнали в неделя и са продължили и в понеделник, с участието на специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Техеран обаче категорично отрече да са водени преки преговори. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф определи подобни твърдения като "фалшиви новини", въпреки че външното министерство на страната призна за инициативи, насочени към намаляване на напрежението.

На този фон източници от пакистанското правителство твърдят, че разговорите за евентуална среща са в напреднал етап, макар и все още несигурни. Ако се стигне до тях, те могат да се проведат в рамките на седмица.

Войната

Въпреки дипломатическите сигнали, на терен бойните действия продължават без видимо затихване. Ирански ракети задействаха сирени за въздушна тревога в Тел Авив, като една от тях остави огромен кратер в жилищен район и нанесе сериозни щети на сгради. Жертви не бяха съобщени.

Израел от своя страна съобщи за серия от въздушни удари в централен Техеран, насочени срещу командни центрове и обекти, свързани с разузнавателните структури на Революционната гвардия. По данни на израелската армия са били поразени и десетки други цели, включително складове и площадки за изстрелване на балистични ракети.

В северозападния ирански град Табриз удар по жилищен район е отнел живота на най-малко осем души, а 28 са ранени. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали пет балистични ракети и 17 дрона, изстреляни от Иран.

Паралелно с конфликта в Персийския залив Израел разширява операциите си и в Ливан срещу "Хизбула". Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че армията планира да установи контрол над южната част на страната до река Литани, като подчерта, че в райони, където има "терор", няма да има цивилно присъствие.

На дипломатическия фронт перспективите за пробив остават неясни. Според източници в Израел Доналд Тръмп е решен да постигне споразумение, но съмненията дали Иран ще приеме условията на САЩ – включително ограничения върху ядрената програма и разработката на балистични ракети – остават сериозни.

От своя страна източници в Техеран твърдят, че позицията на страната се е втвърдила от началото на войната, особено под влиянието на Революционната гвардия, и че Иран ще настоява за значителни отстъпки от страна на Вашингтон.

В този контекст предложението на Пакистан за посредничество изглежда като рядък дипломатически прозорец – но дали той ще бъде използван, остава отворен въпрос.