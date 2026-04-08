След примирието: Първите два кораба преминаха Ормузкия проток

08 април 2026, 15:08 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
След примирието: Първите два кораба преминаха Ормузкия проток

Първи два кораба са преминали през Ормузкия проток, след като Иран се съгласи да отвори отново този стратегически маршрут в рамките на споразумението за примирие със САЩ, съобщава платформата за морско проследяване "МаринТрафик“. Съединените щати и Иран постигнаха през нощта договореност за двуседмично примирие, като през този период преминаването през Ормузкия проток ще се извършва в координация с иранските въоръжени сили.

Кои са корабите, преминали през протока?

Корабът за насипни товари NJ Earth, собственост на гръцка фирма, премина протока в 08:44 UTC. Друг плавателен съд - Daytona Beach, плаващ под либерийски флаг, го премина малко по-рано - в 06:59 UTC, веднага след като напусна пристанището Бандар Абас, се посочва в публикация на компанията в социалната мрежа Х, цитирана от АФП.

По-рано корабният гигант Maersk заяви, че двуседмичното примирие, договорено между САЩ и Иран, може да отвори някои възможности за корабоплаване през Ормузкия проток, но все още не осигурява достатъчна сигурност за възобновяване на обичайните доставки по маршрута.

"Към настоящия момент подхождаме предпазливо и не правим никакви промени в конкретни услуги“, заяви датската корабна група в изявление пред агенцията.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Кораби Иран САЩ Корабоплаване Ормузки проток
