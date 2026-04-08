Ненчо Балабанов претърпял спешна операция (ВИДЕО)

Ненчо Балабанов разказа откровено за инцидент, който промени плановете за премиерата на спектакъла "Пътуване до Марс". Обичаният актьор и колежката му Гергана Спиридонова гостуваха в предаването "На кафе", където споделиха за сериозните здравословни изпитания, през които са преминали в последно време. Оказа се, че докато Балабанов е претърпял спешна операция на менискус след травма по време на работа, Спиридонова е трябвало да се справи с последиците от дългогодишната си кариера в танците.

Какво разказаха актьорите?

"Трябваше да претърпя операция. Не съм се контузил на тенис корта, по време на репетиция се финализира процеса. Иначе скачам, ходя, движа се много, но има и такива моменти... Ето ме, 16-ти ден след операцията - все пак ходя! Раздвижвам се.. Разбира се, всичко зависи от това колко е скъсан менискусът, при мен парчето, по време на репетиция, се заклещи между бедрената и подбедрената кост, коляното ми блокира. Не можех да го сгъна, нито да кача стълби", разказа артистът.

Въпреки сериозността на ситуацията, Балабанов демонстрира характер и бързо възстановяване благодарение на навременната намеса на медиците.

Не по-малко драматична е ситуацията при неговата колежка Гергана Спиридонова. А причината за част от здравословните ѝ проблеми е свързана с активната кариера на професионален танцьор. Тя сподели, че е претърпяла операция на две дискови хернии – изненадваща диагноза за толкова млада възраст.

"По време на състезателната ми кариера не съм срещала проблеми, те дойдоха по-късно. Оперирах се от дискова херния, а лекарите се чудеха как на двадесет години имам две. Разбира се, това е резултат от четиринадесет години спорт и танцуване, състезания всяка седмица... Сега сме живи и здрави", казва брюнетката.

Актьорите обещават, че съвсем скоро се връщат на сцената.