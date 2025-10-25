Войната в Украйна:

Почина тайландската кралица Сирикит

Кралицата майка на Тайланд Сирикит почина на 93-годишна възраст, съобщи Би Би Си, като се позова на тайландския кралски двор.

Кралицата е починала мирно в 21:21 ч. местно време (14:21 по Гринуич).

През последните години Сирикит беше ограничила публичните си изяви заради влошеното си здравословно състояние.  

Нейният съпруг крал Пумипон Адулядет почина през 2016 г., след като прекара 70 години на трона и стана най-дълго управлявалият монарх на Тайланд. Сирикит беше до него през по-голямата част от това време, печелейки сърцата на сънародниците си с многобройните си благотворителни инициативи, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Сирикит е почитана като майчина фигура на тайландската нация, а рожденият ѝ ден се чества като Ден на майката в Тайланд.

Спасиана Кирилова
