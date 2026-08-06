Прегрупиране на Балканите: Турция пое командването на военна бригада с българско участие

От края на август Турция отново става домакин на бригадата „Югоизточна Европа" (SEEBRIG). Тя ще напусне казармата „Боро Менков“ край град Куманово в Северна Македония и ще бъе дислоцирана в казармата „Оргенерал Мухарем Малзум Искора“ край Истанбул. Към момента вече цялото оборудване, превозни средства и инвентар са прехвърлени в Турция. Очаква се да бъде преместен постепенно и целият личен състав на бригадата, информира „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на турското министерство на отбраната.

В момента бригадата има 28 основни служители от шест държави: Турция, Албания, България, Гърция, Румъния и Северна Македония.

Турция вече е била домакин на щаба на бригадата между 2007 и 2011 г.

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Официалното преместване и предаване на командването на бригадата ще бъде отбелязано със специална церемония на 27 август в Истанбул, като едновременно с това ще бъде отбелязана и 27-ата годишнина от основаването на SEEBRIG.

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