Войната в Украйна:

Прегрупиране на Балканите: Турция пое командването на военна бригада с българско участие

06 август 2026, 18:58 часа 1974 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прегрупиране на Балканите: Турция пое командването на военна бригада с българско участие

От края на август Турция отново става домакин на бригадата „Югоизточна Европа" (SEEBRIG). Тя ще напусне казармата „Боро Менков“ край град Куманово в Северна Македония и ще бъе дислоцирана в казармата „Оргенерал Мухарем Малзум Искора“ край Истанбул. Към момента вече цялото оборудване, превозни средства и инвентар са прехвърлени в Турция. Очаква се да бъде преместен постепенно и целият личен състав на бригадата, информира „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на турското министерство на отбраната. 

В момента бригадата има 28 основни служители от шест държави: Турция, Албания, България, Гърция, Румъния и Северна Македония. 

Турция вече е била домакин на щаба на бригадата между 2007 и 2011 г. 

Още: Тревожно проучване: Гърците все по-често симпатизират на Русия

Официалното преместване и предаване на командването на бригадата ще бъде отбелязано със специална церемония на 27 август в Истанбул, като едновременно с това ще бъде отбелязана и 27-ата годишнина от основаването на SEEBRIG.

Летище "Истанбул" постави абсолютен рекорд за Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Балкани България военни български военни турция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес