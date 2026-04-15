Пожар изпепели паркинг с коли на BYD в Шанхай (ВИДЕО)

15 април 2026, 10:28 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
Огромен пожар е избухнал на паркинг на BYD в Шенжен, съобщи Reuters. Огънят е започнал в многоетажен гараж в индустриална зона, където са били съхранявани тестови и бракувани превозни средства. Не се съобщава за жертви и ранени. Пожарът е бил потушен, съобщи производителят на автомобили в изявление.

На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда огромен пожар, пламъците се простират през дълга част от многоетажна постройка, а към небето отива гъст черен пушек.

Според експерти, електрическите превозни средства горят по различен начин от автомобилите с двигатели с вътрешно горене, като пожарите често траят по-дълго и са по-трудни за потушаване, тъй като имат склонност да се разпалват отново.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Китай паркинг пожар BYD
