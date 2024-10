Politico: Нетаняху изглежда няма да спре, докато не се справи с режима в Иран (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и лидерите на израелската политическа класа вярват, че имат шанс, който се пада веднъж на поколение – не просто да елиминират и накарат "Хизбула" и "Хамас" да се изпарят, а да ударят решително по Иран и авторитета на Техеран като водеща сила в Близкия изток.

Нетаняху направи знаково обръщение на английски език, насочено и предназначено директно за иранците. В него той се обърна към иранците като към "благородните персийци", с констатация, че иранският режим (т.е. аятолаха) ги тика "в бездната" и изобщо не го е грижа за тях. Най-важното послание на Нетаняху: "Когато Иран най-накрая е свободен, а този момент ще дойде по-скоро, отколкото хората мислят, всичко ще е различно. Нашите два древни народа – еврейският и персийският, най-накрая ще съжителстват в мир. Иран ще разцъфне както никога досега. Иранците трябва да знаят – Израел ви подкрепя". Всичко това гарнирано с обещание, че "терористичната мрежа, която сегашният ирански режим е изградил на 5 континента, ще се срине". И предупреждение: Няма място в Близкия изток, което Израел не може да достигне и няма нещо, което да не направим по целия свят, за да се защитим.

Иран не може да счита това за перчене – Израел не просто смазва иранските кукли на конци, но показва колко е напред като шпионски и технологични възможности дори на иранска територия, констатира авторът на Politico Джейми Детмър. Неслучайно след като се разчу, че лидерът на "Хизбула" Сайед Хасан Насрала е поразен от израелски бомби, дойде и новината, че аятолах Хаменей е отведен „на безопасно място“.

След като през пролетта на 2024 година (април) Иран изстреля над 300 ракети и дронове по Израел, Тел Авив отговори, като порази радар до иранския град Исфахан – точно там, където се намират иранските мощности, борещи се да създадат ядрено оръжие. Израелското предупреждение беше повече от красноречиво – можем да ударим когато пожелаем най-важното за аятолаха: Колко пари плати Израел да спре ракетите и дроновете на Иран и колко ирански ракети дефектираха: Сметката (ВИДЕО)

Още по-красноречива беше операцията, с която лидерът на "Хамас" Исмаил Хания беше убит насред Техеран – и от в къща за скъп гост на иранската власт. Първоначалната информация беше за изстреляна ракета, впоследствие излезе версия, че е сложена бомба и при този вариант няма как да има успех без вътрешна помощ, в сърцето на иранската столица. Дори във варианта с ракетата обясненията бяха, че изстрелването е станало от близка дистанция, от територията на Иран - още по-голям шамар за режима на аятолах Хаменей: С ракета насред Техеран: Убит е лидерът на "Хамас" Исмаил Хания

Като добавим и загиналите висши ирански военни при поредицата израелски удари в Дамаск и Бейрут напоследък, вече е ясно – Израел с действия опровергава налаганата от аятолах Хаменей визия, че Иран е незаобиколимата сила в Близкия изток и че всички под крилото на Техеран могат да се чувстват сигурни.

Започналата снощи наземна операция в Южен Ливан – засега обявена като серия от "ограничени операции", явно е следващата стъпка в плана на Нетаняху. Непосредствената цел – всичко южно от река Литани да е под израелски контрол и "Хизбула" вече да не може да направи нищо от този район. "След като унищожи командването на "Хизбула", Израел има инициативата. И логично мнозина казват, че няма да има по-добър момент от този "Хизбула" да бъде прогонена от Южен Ливан, а инфраструктурата ѝ там – унищожена", коментира Матю Савил от Британския кралски институт за обединени науки: "Северни стрели": Израел започна ограничени операции по границата с Ливан (ВИДЕО)

